半夜路邊遇搶匪！母頸部中彈亡、父重傷昏迷　6歲童躲車內急報警

▲威爾瑪（前排左）遭歹徒開槍打死，強納森（前排中）身受重傷。（圖／翻攝自臉書／@jonathanandwilma ）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國印第安納州（Indiana）一名年僅6歲男童日前拿著媽媽的手機打電話報警，因為他的父母在路邊遭人搶劫，媽媽不幸遭歹徒開槍打死，爸爸則身受重傷昏迷不醒。

綜合外媒報導，印第安納波利斯（Indianapolis）40歲婦女威爾瑪（Wilma Hochstetler）17日半夜1時50分左右，因為丈夫強納森（Jonathan Hochstetler）在開車回家的路上爆胎，其中一盞車頭燈也壞掉，所以帶著6歲的小兒子出門幫忙。

沒想到當他們正在修理車子時，2名陌生男子突然靠近並用槍指著兩人，搶走威爾瑪的手機和錢包後，又回頭對著他們開了幾槍，頸部中彈的威爾瑪當場死亡，強納森則叫躲在車裡的兒子替他拿手機，結果來不及撥出求救電話就陷入昏迷，最後兒子拿著父親的電話幫忙報警。

強納森的父親山繆（Samuel Hochstetler）說，強納森已經動了三次手術，必須重新接回斷掉的三根脊椎骨，現在只能依靠鼻胃管進食。他也強調，強納森已經原諒開槍的兇手，「仇恨只會製造暴力，他只希望歹徒能真心悔改，並在主耶穌面前懺悔。」

夫妻倆的朋友尤茲（Andrew Yutzy）表示，威爾瑪共生有4個孩子，最大的才16歲。他們一家信仰都非常虔誠，夫妻倆都一邊工作一邊傳教，「他們倆總是面帶微笑地幫助所有人。」

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