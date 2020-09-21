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蔡英文兩大政策令人刮目相看！謝金河讚「卓越的領導者」

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▲▼蔡英文出席「第二屆危老+都更博覽會」。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文出席「第二屆危老+都更博覽會」。（圖／記者黃國霖攝）

記者王曉敏／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河於臉書發文指出，總統蔡英文的施政中，有兩大政策一開始大家都不看好，幾年後卻令人刮目相看，一個是離岸風力發電的綠能產業，一是都更。

蔡英文昨（20）日赴松山文創園區出席「第二屆危老+都更博覽會」，並於致詞時肯定都更的必要性，望博覽會能促進建築產業健康的發展。謝金河於臉書發文寫道，陪同參觀博覽會時他向蔡英文表示，她的綠能產業及都更為兩大令人刮目相看的政策。

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謝金河指出，記得在2016年，小英宣示2025非核家園，決心推動離岸風力發電時，很多反對力量齊聚，尤其是火電和核電幫齊聚反對，大家都說小英把幾千億的錢丟進大海。沒想到，幾年後，離岸風力發電慢慢形成氣候，在台灣變成一個新產業，資本市場正蓬勃發展。

至於危老與都更重建，在蔡英文宣示這個政策前，因為有林苑釘子戶事件及耗時多年的正義國宅都更案，「大家視都更如畏途，」起初，一年僅有45件都更，到了今年已有945件。「這兩天，我在會場上看到每天上萬民眾自動自發來參與，業者全力與民眾溝通，台灣金聯都更服務公司董事長林旺根說，兩天他多衝刺了51個案子。民眾的潛在需求，已經很明顯看出來了！」

謝金河表示，透過都更，讓這個城市變得更美麗，其實是很多人的初衷。「台灣超過35年的老舊大樓公寓超過400萬棟，今天是921大地震21週年，大家想到台南維冠大樓倒塌，當時賴清德市長穿破球鞋的畫面，再到花蓮地震造成傷亡，都更更具迫切性。」

「雙北菁華區已難找到大面積土地，這個時候，把老舊房屋翻動再造，這可能是建商重新尋找商機的一條途徑，」謝金河於文末寫道：「一個卓越的領導者，在喧嘩中有自己的定見，然後按照自己的腳步，一步一腳印向前推進，我在離岸風力發電及危老都更兩項政策，看到小英總統的堅持與毅志！」

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