　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

不是台新員工！15.6億威力彩真正得主現身：放在抽屜不敢領

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

▲威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩7月27日送出史上頭獎，總獎金31.2億元開出兩注，各得15.6億元，除日前於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎外，另一位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人也完成領獎。

台彩表示，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人是台北市人，也是一名女性的退休人士，平時就經常購買大樂透及威力彩，購買的地點都不固定，喜歡到不同投注站試試手氣，前往外地旅遊或拜拜看到投注站也會購買，對包牌方式很熟悉，這回是因為威力彩當期頭獎上看31億元，用電腦選號包牌第一區7個號碼、與第二區01~08號碼，該張彩券總花費5,600元，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為1,589,800,807元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中獎人自述，最高曾中威力彩肆獎2萬元（第一區中5個號碼），以往她習慣是買完彩券後隔一段時間才對獎，這回是開獎當天夜間新聞播報威力彩開出頭獎了，於是她用台彩APP對獎，對中了簡直不敢相信頭獎就是她。

雖然中獎人當天晚上就知道自己中頭獎，但還是隔了一段時間來領獎，她自述是因為7月底新聞事件吵得沸沸揚揚，考慮比較多，等整個事件沉澱後才出面領獎，這段期間中獎彩券是放在書桌的抽屜裡。

台彩轉述，中獎人中獎後最想做的事是到廟裡拜拜，中獎彩金預計用於置產、儲蓄、投資與做公益，她認為會中獎是因為她平常就有小額捐款常做好事，另外她也相信買彩券就是在做好事，中獎以後的生活將會和平常一樣。

至於得獎後的規劃，台彩則說，中獎人捐出2,000萬元做公益，其中1,500萬元捐贈給中國信託慈善基金會統籌運用並分配給其他社福團體、300萬捐贈給中華社會福利聯合勸募協會、100萬捐贈給臺灣基督教門諾會醫療財團法人、100萬捐贈給財團法人紙風車文教基金會。中獎人包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」　趴爸爸肩上沉默了
不是台新員工！15.6億威力彩真正得主現身：放在抽屜不敢領
峮峮靈堂「進食身影」惹心疼　好友PO照報平安
快訊／新冠肺炎再增2例確診！指揮中心下午2點記者會說明
LIVE／立委集體涉賄案偵結！北檢召開記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蔡英文兩大政策令人刮目相看！謝金河讚「卓越的領導者」

不是台新員工！15.6億威力彩真正得主現身：放在抽屜不敢領

東捷資訊推獨家ERP自助服務平台　開拓ERP系統維運新商機

國泰金：逾8成民眾看好今年GDP可望保1　「疫情再次惡化」成隱憂

2020送福迎中秋　 將愛心福袋送到每位需要的人手上

新台幣超強！早盤升值1.64角　升破29元大關創7年半新高

台股平盤震盪　 大立光、聯發科撐盤

專訪／漢來名人坊放棄上百座位宴會廳　時尚小吃區向年輕客層招手

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

金融股疲弱！分析師曝「關鍵3影響」慘壓制：短時間不會結束

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

河堤邊垃圾袋傳「慘烈喵叫聲」！　她暖救小黑貓...打開見圓潤大眼

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

10元蔥油餅、7元內餡飽滿小籠包　超俗！她激推新北市必吃銅板美食

蔡英文兩大政策令人刮目相看！謝金河讚「卓越的領導者」

不是台新員工！15.6億威力彩真正得主現身：放在抽屜不敢領

東捷資訊推獨家ERP自助服務平台　開拓ERP系統維運新商機

國泰金：逾8成民眾看好今年GDP可望保1　「疫情再次惡化」成隱憂

2020送福迎中秋　 將愛心福袋送到每位需要的人手上

新台幣超強！早盤升值1.64角　升破29元大關創7年半新高

台股平盤震盪　 大立光、聯發科撐盤

專訪／漢來名人坊放棄上百座位宴會廳　時尚小吃區向年輕客層招手

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

金融股疲弱！分析師曝「關鍵3影響」慘壓制：短時間不會結束

女士官激戰海軍上士...「166秒機房動作片」叫聲蓋過機械！下場曝

小鬼主動脈剝離　台大醫稱因「先天性多囊腎」與高血壓

一睡醒「天花板離超近」嚇傻！　他憶921嘆：「大三生」已無感

青花瓷口罩來了！本周販售通路一次看　特殊色每天上午10點開賣

父親碎唸「38歲還不結婚」！兒子從7樓追殺到街上　母呼救沒人理

龍蝦＋鮑魚吃到飽725！桃園新開頂級麻辣鍋　爽吃軟嫩有勁M9和牛

徐永明「傳話失誤」沒拿到錢被起訴　林佳龍曝310萬金主身分

TikTok回應4不實傳言！　打臉川普「50億基金」：從新聞聽說

印度3層樓建築半夜突倒塌！熟睡來不及逃　至少8死、25人活埋待救

洋基連4年進季後賽　要終結長達10年世界大賽乾旱期

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

財經熱門新聞

謝金河：中國補貼政策換對象　台灣被打趴的3個產業有機會復活！

新台幣超強！早盤升值1.64角　升破29元大關創7年半新高

炸雞水餃拚掛牌　專家給抽籤建議

蜜月好短　藏壽司掛牌隔日就重摔

交客家女友！他怨年薪破百萬省爆

專訪／漢來名人坊放棄上百座位宴會廳　時尚小吃區向年輕客層招手

金融股疲弱！分析師曝「關鍵3影響」慘壓制

55歲達財富巔峰　退休理財3策略

理財比投資更重要！她吐「3原因」狂勸

加油要快！油價明天起小漲「九二汽油突破22元大關」

股市還能進場？　前外資金童楊應超有「超抗跌撇步」

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

開戶都被拒絕！網吐「3原因」不是在刁難

謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

更多熱門

相關新聞

車子爆胎　倒楣女滑手機發現中獎

車子爆胎　倒楣女滑手機發現中獎

美國北卡羅來納州一名女子車子開到半路突然爆胎，被困路邊等待救援時，滑手機意外發現中樂透，自己就是贏得美元10萬元（約台幣290萬元）的得主，讓她笑稱自己現在有錢可以馬上換新車。

即／大樂透頭獎1億開出！一注獨得獎落彰化

即／大樂透頭獎1億開出！一注獨得獎落彰化

總獎金逾14億！台彩推2款刮刮樂

總獎金逾14億！台彩推2款刮刮樂

聽障男賣彩券獨撐家計　台彩業代助逆轉勝「獲最感人工作貢獻獎」

聽障男賣彩券獨撐家計　台彩業代助逆轉勝「獲最感人工作貢獻獎」

他包辦「頭獎+二等獎」　每年躺著爽領858萬

他包辦「頭獎+二等獎」　每年躺著爽領858萬

關鍵字：

台彩頭獎中獎威力彩包牌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

敖犬悼念小鬼被酸假掰！怒回應：你們到底在幹嘛

18點後不吃會瘦？醫驚曝「減肥最大2個坑」成功人超少：別輕易嘗試

離世想當什麼鬼　黃鴻升「10年前答案」惹心疼

嘻小瓜被罵「蹭亡者熱度」爆氣：該去死的是你們

峮峮靈堂「進食身影」惹心疼

遭潑糞女點名「陳李羅韓4人」自首

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面