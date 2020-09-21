東捷資訊推獨家ERP自助服務平台　開拓ERP系統維運新商機

▲東捷資訊董事長高尚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東捷資訊（6697）今（21）日宣布推出獨家「ERP自助服務平台」，突破業界現有顧問維運制度，將面對面服務線上化、智能化，並看準東捷資訊超過百家的ERP企業客戶中，約有6成以上有導入雲端應用及知識系統布建等數位轉型需求，將可推動營運持續升溫。

東捷資訊表示，觀察發現企業使用者在操作企業資源規劃系統（ERP）時，「人」的問題最難解決，如人員交接困難導致維運顧問重複排除相同問題，或是與外援顧問行程未能互相配合等，都會導致系統問題解決時程延宕。

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東捷資訊指出，這次發布的平台具備幾項特色，包括需求紀錄，像是「客戶知識中心」將如實記錄用戶過去曾發出的需求與問題，提供查閱功能減少因人員異動重複發問的頻率，降低不必要的重工。

東捷資訊進一步指出，再來則是自動追蹤、專業諮詢，主要是針對尚未結案的發問，主動發出提醒提高問題解決效率，並輔以專責專業的顧問提供諮詢，在客戶無法解決問題時迅速為客戶提供解決方案。

東捷資訊分享，最後則是線上知識庫，主要將東捷累積多年經驗化為共享知識，建置「企業管理與轉型案例分享」、「系統資訊分享」與「常見問題集」，讓使用者在站內搜索，平台就會同步提供與詞意相關的內容，多方協助企業解決作業上面臨無法找到解決方式的根本問題。

東捷資訊營運長劉新正表示，隨著雲端技術的成熟與受到疫情起伏不定影響，客戶在服務需求的接受度也逐漸放寬，更願意接受除了面對面以外的其他途徑，因此東捷資訊推出「ERP自助服務平台」。

劉新正指出，以整合概念打造易操作、節省成本的ERP諮詢服務渠道，提供企業在面對ERP系統使用問題時，多一項支援管道，協助客戶節省處理時間、省下大小問題都得找顧問的開銷，幫助企業管控系統維運成本。

劉新正分享，面對客戶需求，東捷資訊強調的不是「新」技術，而是「心」服務，從客戶的角度出發，透過諮詢、診斷再以專業提供建議，不鼓勵追求為轉型而轉型，而是從客戶的立場出發去思考，避免因為採用多種來自不同供應商的服務彼此排斥或無法串接，成為服務孤鳥。

東捷資訊強調，今年上半年儘管因產品組合調整，營收較去年同期減少，但稅後純益優於去年同期，表現依舊值得期待，展望下半年，東捷資訊持續深耕智慧物流、智慧工廠等應用，目前已有多家企業正在洽談，看準企業數位轉型是未來趨勢，公司持續看好需求將持續升溫。