國泰金：逾8成民眾看好今年GDP可望保1　「疫情再次惡化」成隱憂

▲根據調查顯示，有8成4民眾認為，台灣經濟成長率會達到1%以上，可望「保1」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（21）日發布9月國民經濟信心調查結果，儘管台灣防疫有成，但全球疫情加速蔓延，使得民眾股市樂觀情緒微幅下降，不過仍有8成4民眾認為，台灣經濟成長率會達到1%以上，可望「保1」。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，7月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標微幅上揚，且近期歐美疫情有逐步緩解跡象，9月景氣展望樂觀指數微幅上升至13.1，現況指數則連5月改善至5.6。

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至於民眾薪資上漲預期指數走高至-3.3，為連5個月上揚；另在台灣防疫措施緊縮與振興政策效果遞減下，民眾的大額消費意願指數降至-0.3，代表民眾大額消費行為趨緩。

主計總處估計2020年經濟成長1.56%，通貨膨脹率-0.19%，9月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4%，高達85%的民眾認為，經濟成長率會達到1%以上。

至於民眾認為影響2021年台灣經濟成長最主要的潛在風險為何？從調查結果顯示，有48.5%的民眾認為是疫情再次惡化，另有28.4%的民眾擔心美中衝突進一步擴大，9.4%的民眾則憂慮供應鏈重組會提高成本，進而削弱企業獲利，僅1.4%的民眾認為其他新興市場動盪會影響台灣2021年的經濟成長。

另在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值維持在0.4%，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則微降至90%，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

調查也指出，民眾股市樂觀指數連3個月下滑至-3.8，主要是歐美疫情逐步緩解，儘管中美緊張情勢仍在，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪偏上，使得投資人的風險情緒小幅上升。

進一步觀察影響2021年台股指數走勢最主要原因，調查顯示，有34.3%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是最主要原因，23.8%的民眾覺得是美國股市走勢，20.3%民眾認為兩岸關係的穩定度重要，17%的民眾則看重台灣經濟成長及企業獲利。