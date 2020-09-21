印度3層樓建築半夜突倒塌！熟睡來不及逃　至少8死、25人活埋待救

▲印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一棟3層樓建築倒塌。（圖／翻攝自推特／@satyaprad1）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一棟3層樓建築在當地時間21日凌晨因不明原因倒塌，當時屋內居民全都在睡夢中，根本來不及逃生，死傷情況嚴重。截至目前已經僅有5人獲救，8人死亡，估計還有至少25人被埋在瓦礫堆下。

A three-storied building has collapsed in Patel Compound area in #Bhiwandi, Thane. 8 dead, 20 feared trapped. @NDRFHQ is on the job pic.twitter.com/9uEkr2raKQ — Utkarsh Singh (@utkarshs88) September 21, 2020

根據《Times Now》、《印度斯坦時報》報導，馬哈拉施特拉邦皮文迪市（Bhiwandi）一棟3層樓建築，在當地時間21日凌晨3時30分左右突然倒塌，建築內21間房的居民大部分都在熟睡中，根本來不及逃生，死傷情況嚴重。截至目前已經僅有5人獲救，8人死亡，估計還有至少25人被埋在瓦礫堆下。

印度國家災害反應部隊（NDRF）在推特發文指出，目前已出動技術救援小組與搜救犬，更多的NDRF人員正在趕往現場。馬哈拉施特拉邦市政管理機構「塔那市政公司」（Thane Municipal Corporation）發言人表示，這棟建築是在1984年建成，現在正在釐清坍塌原因。