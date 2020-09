印度3層樓建築半夜突倒塌！熟睡來不及逃　至少8死、25人活埋待救

▲印度中部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)一棟3層樓建築倒塌。(圖/翻攝自推特/@satyaprad1)



記者張方瑀/綜合外電報導

印度中部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)一棟3層樓建築在當地時間21日凌晨因不明原因倒塌,當時屋內居民全都在睡夢中,根本來不及逃生,死傷情況嚴重。截至目前已經僅有5人獲救,8人死亡,估計還有至少25人被埋在瓦礫堆下。

A three-storied building has collapsed in Patel Compound area in #Bhiwandi, Thane. 8 dead, 20 feared trapped. @NDRFHQ is on the job pic.twitter.com/9uEkr2raKQ