她與新歡「激戰蕩吼」引前男友　他怒脫褲想硬來…當場遭金口摘桃

▲巴西女子不滿前男友想性侵她，直接咬掉對方睪丸。（圖／翻攝自Tribute news）

記者陳亭伃／綜合報導

想為感情委屈的自己打抱不平，卻落得性器官重創的下場。巴西一名女子日前正在跟新男友激烈床戰，過程中住在附近的前男友突然闖入屋內，見到兩人恩愛甜蜜，一氣之下搶著在女子新男友面前性侵女方，遭到女子奮力咬下睪丸，讓他痛的當場失去知覺。經過醫師判定也無法在接回，賠上下半輩子性福。

根據英國《每日郵報》報導，巴西米格爾-阿爾維斯（Miguel Alves）的一處住宅區，一名女子布魯娜（Bruna）月初正跟新的男友在屋內恩愛甜蜜，未料住在附近的前男友佩德羅（Pedro）突然闖進了布魯娜的住處，發現兩人正在滾床單。

一氣之下的佩德羅，竟將兩人拉開之後，脫褲就想當著布魯娜新男友面前直接性侵她，布魯娜反抗過程中多次咬了佩德羅，但是卻還是阻止不了自己被侵犯，最後終於逮到機會當場咬下佩德羅的睪丸，立刻血流不止，而佩德羅也因為疼痛而倒地幾乎失去意識。

布魯娜表示，「因為我是女人，沒有男人的力氣，我知道他的弱點在哪裡」。佩德羅被送往醫院之後，院方認為佩德羅傷勢相當嚴重，睪丸雖有找到但也無法接回，只能做傷口縫合之後出院。

佩德羅表示，「幾乎不敢想像發生什麼事情，已經造成陰影」。布魯娜則在當地一個新聞訪問中提到，因為小時候曾被性侵兩次，對於這種「違反意願的」行為，絕對會激烈拒絕。

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