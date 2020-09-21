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母親頭顱直接燉湯！他不滿爸媽威脅斷金援　「弒親剁碎灑地」求判死落空

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▲男子不滿父母要斷金援，竟殺害之後烹煮。（圖／翻攝自當地警方／crimeonline）

▲男子不滿父母要斷金援，竟殺害之後烹煮。（圖／翻攝自當地警方／crimeonline）

記者陳亭伃／綜合報導

美國田納西州2016年發生一起震驚社會的弒親案。一名男子因為不滿父母親威脅「不工作就要斷金援」，一氣之下兩人殺害之後肢解，甚至烹煮部分肢體，直到男子母親的同事找上門，才發現屋內都是散落的屍塊，連爐台上都還放著母親的頭顱，如今涉案的逆子，上書到法庭要求判自己極刑或終身監禁，但還是持續否定殺人。

綜合外媒報導，喬爾（Joel Michael Guy）在2016年感恩節時，與父母親吃完飯後，因為不滿雙親要求他出去工作，甚至說要斷了家庭的經濟援助，一氣之下殺死父母之後，再將人肢解分屍。整起案件因為喬爾的母親麗莎（Lisa Guy）的同事發現她曠職，覺得不對勁於是上門了解，卻沒想到開門瞬間，屍塊散落場面駭人。

當地警方在浴室廁所發現了部分軀幹，臥室地板則有喬爾父親的手，廚房鍋子還有一鍋煮熱的湯汁與麗莎的頭顱，瓦斯爐台旁的牆壁上都是血跡。喬爾遭到逮捕之後向警方表示，爸媽確實要斷他的經濟來源，但是並沒有殺害父母。

此案件來回開庭多次，19日外媒報導，蓋爾曾親筆寫信給法官，表達自己想要被判死刑的的想法，「如果最後我被判一級謀殺罪，在許可狀況下，希望可以被判死刑或是無期徒刑，但這樣的要求不表示我承認罪刑」。然而法官表示，要等到喬爾認罪，才會考慮對他執行死刑。

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