埃及「死者之城」古棺出土！2500年墓穴從未開啟　棺木彩繪超鮮豔

▲「死者之城」薩卡拉墓地有著最古老的階梯金字塔「左塞爾」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

考古學家在埃及開羅附近的「死者之城」古薩卡拉墓地（Saqqara），發現距今2500年前的27具木棺。由於木棺被保存良好，棺上的彩繪甚至在出土時依然保持鮮豔，因此考古學家認為，這是考古學界迄今為止最大的發現。

Les autorités égyptiennes ont annoncé aujourd'hui la découverte au fond d'un puits de la nécropole de Saqqara (sud-ouest du Caire) de 14 nouveaux sarcophages datant d'environ 2.500 ans. 13 autres sarcophages avaient été retrouvés au même endroit il y a une semaine #AFP pic.twitter.com/fwT6iNERmb — Agence France-Presse (@afpfr) September 20, 2020



綜合BBC與《每日郵報》報導，埃及古物部19日發出聲明，初步研究表明這些木棺在被埋葬後就再也沒有被打開過，一直處於完全封閉狀態，因此官方相信，他們能從這些出土文物中，揭露更多關於古埃及的秘密。

由於整個墓穴都未遭到盜墓者破壞，因此木棺的狀態仍被保存得十分良好，棺木上的彩繪也依然鮮豔。除了木棺外，許多陪葬品也一併出土，考古學家還發現了一些較小的雕像和人工製品。

▲文物出土的古薩卡拉墓地所在地。（圖／翻攝自Google地圖）

薩卡拉墓地位於開羅南部約30公里處，是埃及古都孟菲斯的一部分。從埃及第一王朝開始，就已經有貴族和國王在此處下葬。直到現在，這裡仍屹立著最古老的階梯金字塔「左塞爾」（Djoser），因此它也被聯合國教科文組織列為世界遺產。

►百優精純乳霜熱銷30年！秋冬換季一瓶搞定