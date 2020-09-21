逆62%民意！川普急提接任大法官　拜登籲參院抵制：應由選民決定

▲民主黨總統候選人拜登在費城批評川普加速大法官提名一事是在利用總統的政治權力。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普日前表示，將在本周提名新一任的聯邦最高法院大法官，以快速接替辭世的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。民主黨候選人拜登20日表示，川普行使了「赤裸裸的政治權力」，並呼籲共和黨參議員不要投票給任何最高法院的被提名者。民調顯示，有62%的民眾認為大法官的空缺應交給下一任總統提名。

根據《路透社》報導，川普19日表示，可能從芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），與亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa）兩名女性中提名其中一人，最快會在本週內宣布人選，「我覺得應該是女人，因為我其實比起男人更喜歡女人。」

拜登20日在費城公開演說時表示，選民才是憲法認定有權做出這項任命的人，川普簡直是在行使「赤裸裸的政治權力」，自己不會像川普那樣公佈可能的提名者，避免讓他們遭受「無情的政治攻擊」。他強調，如果贏得11月大選，將提名一位非裔女性擔任最高法院大法官，這將是歷史上的第一次。

▲民眾在緬因州的守夜活動中為已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）進行哀悼。（圖／路透）

根據路透與Ipsos調查，包括許多共和黨人在內，約有62%的多數美國人認為大法官的空缺應該由11月勝選的下任總統來提名，23%持反對意見，其餘的人表示不確定。此外，在10名民主黨人和10名共和黨人中，各有8人和5人同意任命案應在大選後再投票。

▲民眾在緬因州的守夜活動中為已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）進行哀悼。（圖／路透）

報導指出，2016年2月大法官史卡利亞（Antonin Scalia）辭世時，距離總統大選還有8個月，但時任共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）拒絕對歐巴馬（Barack Obama）提名的最高法院候選人投票。

阿拉斯加共和黨籍參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）20日表示，不支持川普加速提名的計劃；她也是參議院53席共和黨議員中，第二個公開表示反對的人。穆爾科斯基補充，「我不支持2016年在距離大選還有8個月時的大法官提名，何況我們現在離大選更近，剩不到兩個月，我相信同樣的標準也必須適用於2020年。」

▲已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）生前展示了她穿著長袍時佩戴的不同配件。（圖／路透）

然而，另一位溫和派的共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）則表示，即使是在總統選舉年，參議院中佔多數的共和黨人也會對共和黨總統提名的最高法院進行投票，「這一點也不應該讓人感到驚訝，是憲法賦予參議員這樣做的權力。」

據報導，此次大法官任命如果獲得參議院批准，將擴大保守派大法官的席位優勢，與自由派比例形成6：3，這將影響美國未來幾十年的法律與生活。

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