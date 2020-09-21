　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逆62%民意！川普急提接任大法官　拜登籲參院抵制：應由選民決定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民主黨總統候選人拜登在賓州費城批評川普加速最高法院大法官提名一事是在利用總統的政治權力。圖／路透）

▲民主黨總統候選人拜登在費城批評川普加速大法官提名一事是在利用總統的政治權力。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普日前表示，將在本周提名新一任的聯邦最高法院大法官，以快速接替辭世的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。民主黨候選人拜登20日表示，川普行使了「赤裸裸的政治權力」，並呼籲共和黨參議員不要投票給任何最高法院的被提名者。民調顯示，有62%的民眾認為大法官的空缺應交給下一任總統提名。

根據《路透社》報導，川普19日表示，可能從芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），與亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa）兩名女性中提名其中一人，最快會在本週內宣布人選，「我覺得應該是女人，因為我其實比起男人更喜歡女人。」

拜登20日在費城公開演說時表示，選民才是憲法認定有權做出這項任命的人，川普簡直是在行使「赤裸裸的政治權力」，自己不會像川普那樣公佈可能的提名者，避免讓他們遭受「無情的政治攻擊」。他強調，如果贏得11月大選，將提名一位非裔女性擔任最高法院大法官，這將是歷史上的第一次。

▲▼民眾在緬因州的守夜活動中為已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）進行哀悼。（圖／路透）

▲民眾在緬因州的守夜活動中為已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）進行哀悼。（圖／路透）

根據路透與Ipsos調查，包括許多共和黨人在內，約有62%的多數美國人認為大法官的空缺應該由11月勝選的下任總統來提名，23%持反對意見，其餘的人表示不確定。此外，在10名民主黨人和10名共和黨人中，各有8人和5人同意任命案應在大選後再投票。

▲▼民眾在緬因州的守夜活動中為已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）進行哀悼。（圖／路透）

▲民眾在緬因州的守夜活動中為已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）進行哀悼。（圖／路透）

報導指出，2016年2月大法官史卡利亞（Antonin Scalia）辭世時，距離總統大選還有8個月，但時任共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）拒絕對歐巴馬（Barack Obama）提名的最高法院候選人投票。

阿拉斯加共和黨籍參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）20日表示，不支持川普加速提名的計劃；她也是參議院53席共和黨議員中，第二個公開表示反對的人。穆爾科斯基補充，「我不支持2016年在距離大選還有8個月時的大法官提名，何況我們現在離大選更近，剩不到兩個月，我相信同樣的標準也必須適用於2020年。」

▲▼美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）生前在華盛頓的最高法院大樓展示了她穿著長袍時佩戴的不同配件。（圖／路透）

▲已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）生前展示了她穿著長袍時佩戴的不同配件。（圖／路透）

然而，另一位溫和派的共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）則表示，即使是在總統選舉年，參議院中佔多數的共和黨人也會對共和黨總統提名的最高法院進行投票，「這一點也不應該讓人感到驚訝，是憲法賦予參議員這樣做的權力。」

據報導，此次大法官任命如果獲得參議院批准，將擴大保守派大法官的席位優勢，與自由派比例形成6：3，這將影響美國未來幾十年的法律與生活。

►打破性別重圍、畢生勇捍平權！金斯伯格「狂吸年輕粉」一生傳奇
►金斯柏格辭世！「墮胎權」恐被廢...川普女鐵粉：天賜良機
►看美國大選》周天瑋／RBG大法官之死竟然成為九月驚奇

►百優精純乳霜熱銷30年！秋冬換季一瓶搞定

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
蕭敬騰趕來告別小鬼！哀悼「溫暖敬業的鬼哥」雙手合十離開
「潑屎哥」倒正妹滿身屎污染信義區　超慘下場出爐
潑屎哥被嫌矮..怒收集「3合1屎尿」從頭淋下！親曝「金針菇來
快訊／味全龍最後一刻簽下王維中　確定複數年百萬月薪
熊熊低頭現身小鬼靈堂！最後一天趕來道別…30分鐘沉默離開
快訊／彰化鬼父「性侵女兒」還生下孩子！正義哥怒吼：當成性工具
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

收到歐盟4.8兆元不知怎麼花　西班牙官員苦惱：花錢不容易

「行李箱裝女友頭顱」跨州643km　男搭巴士返鄉：只想跟她在一起

機密文件曝滙豐又捲洗錢　7年間默許260億黑錢從美國匯至香港

日漢堡包「整隻大螃蟹」！開賣即秒殺　台網友敲碗：好想吃

《路透社》列出兩岸局勢Q＆A　曝台海戰爭這項是關鍵

媳婦結婚5年還沒生！　「為了當阿公」鄰居殺7歲男童獻祭黑魔法

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」報警才知他超毛身分！

逆62%民意！川普急提接任大法官　拜登籲參院抵制：應由選民決定

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

收到歐盟4.8兆元不知怎麼花　西班牙官員苦惱：花錢不容易

「行李箱裝女友頭顱」跨州643km　男搭巴士返鄉：只想跟她在一起

機密文件曝滙豐又捲洗錢　7年間默許260億黑錢從美國匯至香港

日漢堡包「整隻大螃蟹」！開賣即秒殺　台網友敲碗：好想吃

《路透社》列出兩岸局勢Q＆A　曝台海戰爭這項是關鍵

媳婦結婚5年還沒生！　「為了當阿公」鄰居殺7歲男童獻祭黑魔法

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」報警才知他超毛身分！

逆62%民意！川普急提接任大法官　拜登籲參院抵制：應由選民決定

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

妹子登涼山瀑布第三層！氣勢磅礡摔傷膝蓋...勇消揹下山

921大地震21周年　台中頂級豪宅抗震系統吸睛

78歲翁要洗車彎腰撿東西　油門一拜衝加油站...加油機幸運閃過　

疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

收到歐盟4.8兆元不知怎麼花　西班牙官員苦惱：花錢不容易

阿母太忙沒空陪！　15Kg汪跳上背「吵著看煮菜」聞香黏踢踢

蕭敬騰趕來告別小鬼！　哀悼「溫暖敬業的鬼哥」…雙手合十離開

中古屋格局重整！打造「小雙拼」現代品味宅　4大重點一次看

婚禮獻唱「這首歌」太白目！爸媽拍手叫好...她看傻：真的是悲劇

國際熱門新聞

iPhone 12 Pro紅藍新配色曝光！

新冠病毒有頑強生命力與自癒力

雙行星9月25日撞擊地球軌道

快訊／美法官阻止政府封殺微信

他炫驚人GG尺寸　下秒「180度上甩重擊腹部」相親女嚇崩

軍官：美大選是共軍侵台最佳時機

她與新歡「激戰浪叫」引前男友　他想報復遭咬掉睪丸

CIA派4特工探解放軍據點　失敗全亡

人妻遭6男性侵　姪子也被迫加入

砸百億進南海！美軍演曝光「跳島戰略」　30天內部署太平洋區

脫北者想溜回老家！南韓警方及時逮捕

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

千名「假公務員」盜領薪　2年付3.7億

寄劇毒包裹給川普！神秘女抓到了

更多熱門

相關新聞

川普揚言簽「行政命令」禁拜登參選

川普揚言簽「行政命令」禁拜登參選

美國總統川普19日在北卡費耶特維爾（Fayetteville）的造勢口出狂言表示，他可能會簽署一份行政命令，讓選民們不得選擇拜登為下一任總統，又再度指控「貪睡」拜登的精神狀態，懷疑他要「嗑藥」才敢面對自己支持者，「你們不能將這傢伙選為總統。你們不能這樣，也許我會簽署一份行政命令，讓你們無法將拜登選為總統。」

看美國大選　RBG之死成九月驚奇

看美國大選　RBG之死成九月驚奇

奧勒岡6男趁亂縱火　他認：喜歡煙味

奧勒岡6男趁亂縱火　他認：喜歡煙味

RBG過世》引爆大法官提名之爭

RBG過世》引爆大法官提名之爭

母遭搶匪打死　6歲童躲車內報警

母遭搶匪打死　6歲童躲車內報警

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登金斯柏格Ruth Bader GinsburgGinsburg北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID最後1天不來看小鬼「行蹤曝光」！

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

楊丞琳最後一天也來送小鬼了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面