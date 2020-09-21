捷克議長訪台炒熱氣氛！回國籌「工作小組」鼓勵台商投資

▲捷克參議院議長韋德齊離台，與立法院長游錫堃碰肘致意。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者林育立柏林20日專電

捷克參院議長維特齊日前訪台，不少台商對投資捷克表示興趣，捷克政府將組成工作小組來推動台商到捷克投資。

捷克新聞社（ČTK）報導，參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）等參議員，16日與總理巴比斯（Andrej Babiš）、外交部長等部會官員開會，討論如何促進台灣投資捷克。

維特齊表示，會議重點在討論台灣投資捷克的可能性，雙方已約好組成工作小組，近一步討論細節。目前已知台灣的合作金庫銀行打算在捷克成立辦事處，布拉格與台北有機會直航，一家台商並打算贈送口罩自動化生產線給捷克。

維特齊指出，台灣與捷克在科技與學術領域可強化合作，台商的電子產品可利用捷克進入歐洲。台灣的確有興趣在捷克投資，不過等到具體的計畫實現，還有一段很長的路要走。

維特齊訪台在捷克國內引起不小的爭議，親中立場鮮明的總統齊曼（Miloš Zeman）、總理巴比斯都公開表示反對。齊曼稱維特齊訪台是「幼稚的挑釁」，可能傷害國內的企業；巴比斯接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時，則批評維特齊是為了贏得選舉才訪問台灣。

捷克總統、總理、外長、國會議長等高層官員和議員，29日將舉行例行性的會議，協調捷克的外交政策。為懲罰維特齊訪問台灣，齊曼已宣布將不邀請他出席。

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