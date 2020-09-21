台股平盤震盪　 大立光、聯發科撐盤

▲台股早盤於平盤震盪。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

台股上周挑戰大盤高點未果，回測5日均線；今（21）日指數開在12874點，早盤最低來到12860點，下跌15點，截至上午9點10分，指數翻紅上漲24點至12900點。

美國晶片廠超微（AMD）傳已取得美國政府的許可證，媒體解讀將可恢復供貨華為，後續是否進一步對高通解禁，牽動聯發科（2454）5G晶片出貨。聯發科今日開在614元，上漲0.49%。

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台積電2奈米製程研發進度超前，業界看好2023年下半年風險性試產良率可達九成，助攻未來持續拿下蘋果、輝達等大廠先進製程大單。台積電（2330）上週除息後持續貼息，上周五終場收在444元，跌破5日線；今日以443.5元開出，下跌0.11%。

大立光（3008）開在3530元，上漲1.15%；鴻海（2317）開在77.6元，以平盤開出。

回顧美股上週五表現，道瓊工業指數下跌244.56點或0.88%，報27657.42點；標普500指數下跌37.54點或1.12%，報3319.47點；那斯達克指數下跌117.00點或1.07%，報10793.28點；費城半導體指數下跌33.17點或1.51%，報2160.97點。