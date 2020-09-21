北韓官方發怒了！指控南韓「口蜜腹劍」卑劣無恥：將迎來悲慘節局

▲北韓透過宣傳媒體，批評南韓當局口蜜腹劍、暗中搞鬼。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國軍方日前針對如何應對北韓（朝鮮）核武與飛彈威脅等議題，進行「韓美聯合國防協商機制」（KIDD：Korea-U.S. Integrated Defense Dialogue）第18次會議，確認雙方推動北韓去核、半島永久和平等共同目標。北韓官方對此表達強烈不滿，今（21）日透過對外宣傳媒體《回音》（메아리）控訴，南韓平時喊著要和平，根本就是「口蜜腹劍」，如此只會使朝鮮半島（韓半島）情勢更加惡化。

北韓在宣傳媒體《回音》所刊登的一則以「打著和平的口號，其實心底想要戰爭」（광고는 평화, 내속은 전쟁）為題的文章中表示，「南朝鮮（南韓）軍方與美國聯合起來，以根本不存在的威脅為藉口，制定一系列動用核武等所有軍事手段，針對我共和國進行先發打擊，根本是危險的北侵核武戰爭！」

北韓試圖將目前處於膠著狀態的兩韓關係、朝美關係之責任歸屬轉嫁給南韓，「從南朝鮮當局過去的言行便可得知，它（指文在寅政權）比過去任何一個政權更愛打著和平的旗號當廣告；但就如現況，這只不過是用於欺瞞的詐術。」

▲北韓表示，若南韓持續進行軍事挑釁危及朝鮮半島和平，將迎來悲慘結局。（圖／達志影像）

北韓還在文中指出南韓近來不斷提高軍費支出，並暗示南韓是奉美國為主人的奴僕，「如此天文數字的軍事費用，就連過去的保守派政府（指李明博、朴槿惠），也都連想都不敢想！不僅熱衷參與老大所主導的各種戰爭演習，在制定對北核武侵略上，還順勢搭便車。」

北韓最後加重力道批評，「口蜜腹劍指的是，人前甜言蜜語，然而背後卻在腹中藏著一把刀，沒有比這更卑劣、無恥的了！若南朝鮮當局執意進行軍事挑釁，促使原本惡化的朝鮮半島（韓半島）局勢更難以挽回，便將無法避免面臨比過去保守派政權更加悲慘的結局。」

根據《韓聯社》報導，北韓昨（20）日也透過宣傳媒體，針對南韓外交部次長與美國副國務卿同意新設外交部局長級實務協商機制「同盟對話」，表達強烈不滿，試圖從中牽制韓美同盟關係。

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