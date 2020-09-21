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美近700萬確診20萬死！　前三大染疫國病例占全球5成4

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，紐約市民眾排隊領取食物。（圖／路透）

▲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續影響全球。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間21日上午6點30分，全球累計3088萬1522例確診、95萬8493死。美國即將突破680萬大關，印度則繼續以每日驚人成長速度追近美國，從落後巴西到如今超越近百萬例，已突破540萬人染疫。

根據約翰霍普金斯疫情地圖統計，美國累計679萬4499例確診、19萬9469死；印度累計540萬619例確診、8萬6752死；巴西累計452萬8240例確診、13萬6532死。前三大染疫國病例人數加總共1672萬3358例，占全球5成4，死亡病例共42萬2753人，占全球4成4。

排第4順位的俄羅斯，20日單日通報6148人染疫，已經連續2天增加超過6000名病患，累計確診病例109萬8958例，死亡病例1萬9349人。

南美洲的祕魯排名第5順位，累計76萬2865例、3萬1369死；哥倫比亞累計75萬8398例、2萬4039死；墨西哥累計69萬4121例、7萬3258死；南非累計66萬1211例、1萬5953死；疫情再度狂飆的西班牙則是累計64萬40例、3萬495死；阿根廷累計62萬2934例確診、1萬2909死。

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