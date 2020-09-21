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小資千元投資法報你知　善用「機器人理財」存一桶金

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲機器人理財夯，小資族不妨透過定期定額投資，一步步達成買房、退休等理財目標。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

今年初碰到疫情干擾，造成全球股市劇烈波動，投資人不知該如何停損或布局投資。有金融業者，因此推出俗稱的「機器人理財」的智能理財服務，透過大數據、演算法、客製化組合，讓投資風險降低，且進入門檻較為容易，讓手上資金較為有限的小資族也能定期定額投資，一步步達成買房、退休等理財目標。

金管會2017年6月開放「自動化投資顧問業務」，提供投資人投資組合建議的自動化投資顧問服務（Robo-Advisor），也就是俗稱的機器人理財，王道銀、中信銀、北富銀、台新銀等多家銀行陸續推出相關服務，主要鎖定無理專服務的小資族，最大特色在於提供適合客戶風險承受度的投資組合，且隨時盯盤，適時提出投組調整建議。

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觀察市面的機器人理財，投資標的多以基金、ETF等為主，加上進入門檻較低，落在10元至3,000元不等，讓手頭資金不充裕的小資族也能投資理財，其中台北富邦銀行的「奈米投」可將ETF從最小單位1股，切分為萬分之一股，並進行精準帳戶分配，每月只要投入100美元，就能參與全球ETF，無論資金規模大小都能參與多元市場布局、分散投資風險。

根據北富銀統計，奈米投自2019年4月18日上線以來至2020年8月31日，歷經一年多的市場考驗，96%客戶為正報酬，其中最高的報酬率達35%，但過去績效不代表未來表現。相較基金，奈米投沒有申購與贖回手續費，投資人可靈活操作，不用擔心會產生額外的投資成本。

▲▼智能理財比一比。（圖／記者紀佳妘製表）

▲投資人可善用理財工具，趁早存到一桶金。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

王道銀行機器人理財提供多元的投組選擇，主要分為王道機器人、配息機器人、品牌機器人三大類型，並根據最低申購金額、加減碼金額及幣別等提供不同設定，投資人可根據個別的理財需求，搭配選擇上述不同的投資模組及幣別，並進行單筆投資或定期定額的投資。

以配息機器人的表現來說，從2019年9月上線至今一年來，平均年化配息率約為6至8%，但配息型商品的配息來源有可能是本金，配息率也不代表客戶的投報率，投資人在投資前都應了解公開說明書等相關資訊。王道銀行建議，對於沒有太多時間或不太了解理財的小資族來說，只要1,000元就可起投，是一種適合做為長期投資的工具，尤其在目前市場及經濟狀況變動不明的狀況下，定期定額投資更可幫助分散風險。

中信銀行智動GO率先於2017年5月推出具有「投組自動再平衡」功能的智能投資平台，智動GO根據各式各樣需求設計出數種投資方案，所有投資組合只要1,000元就能進場，可隨時申購與贖回，從推出至今已超過3個年頭，保守、穩健、成長與積極四種風險等級投資組合皆有，台幣與美元兩種幣別，滿足不同風險承受度的客戶及外幣投資需求。

根據中信銀行統計，截至今年8月底，98%的智動GO客戶都是正報酬，報酬率介於-1.8%至34.9%，所有客戶平均報酬率為4.4%。不過，投資人需留意，由於進場時間不同，將有不同的投資績效，過去績效不代表未來績效的保證。

此外，台新銀行Richart的銅板投資功能也深受年輕族群喜愛，最低只要10元即能申購，儘管今年因疫情緣故，導致金融市場變化劇烈，但Richart投組申購筆數依舊持續攀升，新申購筆數占比整體投資組合達26%。

Richart內部數據分析觀察發現，主要投資人為25至30歲數位年輕族群。因此建議投組皆是以客戶風險等級為最主要考量以追求穩健資產增長。以目前客戶申購佔比最大的投組「理查選」來說，每當市場發生劇烈變動Richart會根據客戶持有狀況做適當的調整建議，透過不斷的優化調整以達到年輕小資族穩健資產增長的目標。

整體來看，今年全球經濟受到疫情衝擊，對手上資金較為有限的小資族，投資難度變得較高，必須花更多時間掌握全球政經情勢，降低選錯市場、標低或是錯過進出場時點的風險，不妨善用智能理財平台，短時間消化大量市場數據作出投資決策，並根據不同理財目標建議合適的股債配置投資組合；開始投資後，智能理財平台能主動監控投資損益與目標進度，且即時做出因應措施，藉此提高目標達成機率。

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