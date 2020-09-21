吳東進遭停職　新光金前獨董李勝彥：冰凍三尺，非一日之寒！

▲新光人壽前董事長吳東進（戴口罩者）。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導



金管會先前開鍘新光人壽，痛批新壽投資業務有多項缺失，違反保險法令，除重罰2,760萬元，也對董事長吳東進祭出停職處份，且停職期間不能支領任何報酬或福利。對於金管會出重手，新光金前獨立董事李勝彥表示，冰凍三尺，非一日之寒，連金管會都看不下去，才採取這樣的開罰動作。

李勝彥說，公司有相關的公司治理規定，現在會出問題在於新光並沒有落實公司治理守則，上面高層沒有積極落實，下面也跟著馬馬虎虎，再者，冰凍三尺非一日之寒，這不是近期才有的事，新壽從103年就有陸陸續續發生問題，金管會這次對於新光這樣的經營看不下去，才採取這樣的開罰動作。

李勝彥指出，董事會是一間公司的最高權力機構，底下委員會也只是功能性組織而已，但新壽成立的資產負債管理委員會，並沒有跟董事會提報，也沒有紀錄，就直接運作，這樣很不對，另外，吳東進是資產負債管理委員會主席，成員也都由他任命，「很像自家人在做事的一個組織」。

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▲新光金控前獨立董事李勝彥。（圖／資料照）

李勝彥認為，雖然這次金管會處罰吳東進那麼重，但新光也只能去接受，因為金管會提到的原因都很具體，新光想再去申訴溝通效果，也沒什麼轉圜的餘地。

不過，李勝彥指出，金管會這樣的處罰，外界其實有很多質疑，為什麼金管會只處罰到吳東進，對於副手李紀珠卻沒有一起罰，李紀珠也是資產負債管理委員會的成員，金管會雖然有要求新壽內部檢討，但董事位階都高於公司任何一位同仁，誰敢對自家董事提出懲處。

李勝彥表示，金管會應該要求李紀珠暫時停職停薪，讓公司內部能夠做出處分與改進，因為李紀珠是副董，有行政權。