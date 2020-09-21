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每天發66則推文！川普「推特治國」頻破紀錄　最愛早上發文原因曝

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▲▼美國國旗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲總統川普對發推特的熱愛可以說是美國史上第一人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普自2016年在大選中利用推特協助勝選後，這個平台就成了他的執政利器。他喜歡在推特上發文宣布決定、表達自我以及抨擊政敵，因此在上任的短短4年內，就總共發了上萬條的推特。前總統顧問康威（Kellyane Conway）為這個現象下了絕好的定論，「總統需要發推特，就如同我們需要吃飯一樣。」

綜合外媒統計，川普在任期內曾創下單週po出468條推特的最高記錄，相當於每天至少會發66條。他的單日po文記錄也在今年6月5日再創新高。當時，美國各地因為「佛洛伊德（George Floyd）之死」發起大規模示威，川普在一天內發文和轉貼文章200則來評價此事。

▲▼川普總統近日於內華達州舉辦數場造勢活動。（圖／路透）

▲川普的帖文經常引起媒體調侃與民眾熱議，但他一點也不在乎。（圖／路透）

據《紐約時報》報導，川普上任後發的貼文有超過半數都是具有攻擊性的。攻擊的對象並不固定，包括俄羅斯、美國聯邦儲備系統、政壇對手、商人、運動員等。不過，在他的上萬條po文中，有其中2千多條是語帶讚美的，而他讚美的對象就是自己。

總統喜愛發推特一事讓白宮「頭很大」，他的高級助理甚至曾與推特洽談，希望取得相關單位的協助，讓川普在發文後，文章可以延遲15分鐘上線。這項計劃最後被放棄，因為害怕事情暴露後，川普和媒體的反應會引發「政治風險」。

▲▼iPhone上使用推特 Twitter。（圖／路透）

▲川普喜歡用推特處理國政。（圖／路透）

川普轉發的內容大部分來自於大量tag他的推特貼文。總統一向不在意發文的作者是誰，只要是他認同或是對他有利的文章，就會被轉發。因此，許多美國國內極端分子以及外國情報機構都喜歡在做政治宣傳或散播陰謀論時tag川普，以此引起他的注意，獲得轉發與「免費宣傳」的機會。據統計，在推特上每一分鐘就有1000條貼文標記川普的帳號。

《紐約時報》透露了數個川普發推特時的小習慣，例如從未有人在公共場合中看見他使用推特。據悉，這是因為川普不願意讓大家看見他戴著老花眼鏡，使用iPhone的場景，因此在有必要時，他都是以口述的方式，讓助理發文。

此外統計顯示，川普的貼文，尤其是那些具有攻擊性的，絕大部分都是在早上6點至10點發出。這是因為這段時間是他在白宮收看新聞頻道和瀏覽推特的自由時光，顧問團通常不在身邊，因此他可以自在地「做自己」，在推特上發言。

BBC報導，川普在5月27日曾發文評論「郵寄投票」的措施是場「大型詐騙」。此推文在發佈後遭CNN、華盛頓郵報等媒體喻為是「毫無根據的說法」，推特也迅速將帖文打上藍色驚嘆號，提醒用戶此訊息需經核查。川普為此大動肝火，指責推特「干涉總統大選」與「扼殺言論自由」。

曾有人評論，若川普只是個無名之輩，那麼帳號早就被封禁了。然而，儘管他總愛在推特上大放厥詞，但推特至今從未對他禁言。據推測，這是因為他每每發文就能帶來極佳的反應，追蹤人數也高達8600萬，若失去這個「大戶」的話，推特肯定會失去很大一部分的流量。這也是為什麼推特只對川普的貼文打上警示標號，而不是直接封禁他的原因。

儘管總統的推特文章經常為他帶來意想不到的風波，但從過往的經驗中，幕僚們不得不承認，推特也讓川普「願意挺身對抗所謂的政治精英與官僚體制」的形象極為鮮明。在2020的總統大選中，川普的競選團隊已證實他們將故技重施，藉著推特為他營造親民的形象。

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