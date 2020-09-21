「病毒不是意外洩漏」遭批　閻麗夢打算再發第二篇論文

▲中國病毒學家閻麗夢的論文遭學界抨擊。（圖／翻攝自推特／@LiMengYAN119）

記者葉睿涵／綜合報導

中國病毒學家閻麗夢日前發布論文，揭露新冠病毒是人為合成，卻遭媒體爆料，這篇論文未經同儕審查，且與班農以及郭文貴有關。此外，臉書和Instagram都將閻麗夢接受福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）的採訪影片列為錯誤訊息。對此，閻麗夢反擊表示，她很快就會發表第二篇論文，曝光更多證據。

據英國《每日郵報》報導，一群科學家抨擊閻麗夢發布的論文是「毫無根據」而「缺乏可信度」的，這是因為該論文未經同儕審查，而且研究的資金來源是「法治社會」（Rule of Law Society）以及「法治基金會」（Rule of Law Foundation），這兩個由美國白宮前首席策士班農（Steve Bannon）以及流亡美國的富豪郭文貴所創立。

▲閻麗夢的論文遭爆受美國白宮前首席策士班農（Steve Bannon）以及流亡美國的富豪郭文貴所資助。（圖／翻攝自Instagram／@guowengui）

郭文貴在2014年離開中國開始流亡生涯，而巴農則在2017年離開白宮；兩人曾經聯手發布許多影片批評中共。在此之前，這兩個協會從未支持或發布過任何與科學或醫學相關的研究，卻突然援助閻麗夢的論文，動機十分可疑。閻麗夢的研究結果是否受這兩個基金會操控也引人懷疑。

《紐約時報》報導，臉書和Instagram在16日已將福斯新聞「卡爾森夜間秀」中，主持人卡爾森採訪閻麗夢的影片標記為虛假訊息，並表示「多個獨立事實調查員都認定這些資訊是錯誤的。」此外，閻麗夢在論文發布當天曾在推特開了一個新帳號，不過該帳號在兩天之內就被凍結。

對此，閻麗夢18日在美國媒體《Newsmax》的採訪中回應道，她的第一篇論文之所以不接受同儕審查，是因為該機構已被特定「大國」所控制，若論文要經過審查，那就得再等數個月，甚至數年才能被公佈，但現在是非常時刻，所有人應該立刻看到這篇論文。她也透露，她的第二篇論文也即將面世，她將展示更多科學證據，證明「新冠病毒不是意外洩漏的」。