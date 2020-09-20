專訪／漢來名人坊放棄上百座位宴會廳　時尚小吃區向年輕客層招手

◎採訪：林淑慧

◎攝影：黃克翔、謝盛帆

文／林淑慧

坐落在台北市國貿大樓三十四樓的漢來名人坊，前身是會員制元老餐廳「世貿聯誼社」，舉凡上市櫃企業老闆、黨政高層都是座上賓；漢來美食宣佈接手後，卻打破高端會員制的框架，由董座侯西峰的二位千金親自操刀打造時尚小吃區，「要讓年輕小資族也進得來！」

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▲世貿名人坊透過小吃區的堂食策略，結合新穎的茶吧、酒吧，將年輕化的客層帶入。（圖／記者黃克翔攝）

「我們從來沒有這麼忙過，在一、二個月內開了七家餐廳，高雄漢來的宴會廳總和大約是九百多坪，光是世貿名人坊的坪數就有將近八百坪，其實就是一個大宴會廳的概念。」漢來美食總經理林淑婷說，同時在不同大小的包廂中穿梭著，身影更顯纖瘦。

面積大、廂房多 考驗團隊服務細膩到位

在高端餐飲趨勢的浪潮下，世貿聯誼社面臨三十年來最大危機，近五年來客數減少一成，會員數也從千名下滑至八百名左右，原經營團隊就曾在受訪時坦言，世貿聯誼社長期處於「維繫尊榮感」與「開放新活水」的兩難間，面臨轉型難題。

在飯店業打滾將近三十年的林淑婷，從高雄漢來的宴會廳打響名號，我們好奇南北營運上的差異，面對鏡頭的她坦言，高雄漢來的宴會廳達七百多坪，但客戶結構以喜宴、企業餐會為主，同一天同時段的餐期，可能是一場喜宴加二場不同的企業餐會，或是一個大的區域全部是喜宴，相對比較單純。

▲台北政商名流宴客的著名據點「世貿聯誼社」，今年八月正式易主為「世貿名人坊」，由漢來美食總經理林淑婷領軍。（圖／記者黃克翔攝）

「漢來名人坊的困難點，比較要讓經營者比較費心的是，因為它的面積很大，相當於八百坪，它的廂房多，同一天要讓它全部都滿，它就是十三間（包廂）加上小吃區…十三個廂房可能是十三組不同的高端客人，所以那個經營是要紮根很深。」林淑婷說。

犧牲上百座位宴會廳 打造時尚小吃區吸引年輕客源

成立三十年的世貿聯誼社，在台北的高端餐飲界及社交圈，具有不可取代的地位，漢來董座侯西峰的二女兒、漢來大飯店副董事長侯嘉騏，以及小女兒、國揚集團特助侯宣羽，除了保留它的完整格局外，也希望引進新的空間元素，讓年輕人也能走得進來。

▲台北政商名流宴客的著名據點「世貿聯誼社」，今年八月正式易主為「世貿名人坊」，漢來大飯店副董事長侯嘉騏（右三）、國揚集團特助侯宣羽（左二）也參與內部空間規劃。（圖／記者林淑慧攝）

「為了讓年輕人有不一樣的感受，漢來美食請來國際知名設計師黃偉豪Daniel Wong，為世貿名人坊打造專屬的CI和制服，朝年輕、時尚邁進。」侯嘉騏說，世貿聯誼社過去採會員制，民眾鮮少有機會入內一嘗，這次接手除了全數保留原有包廂風格外，也力主擴大原來的小吃區，還打造一座茶吧，拓展新客層。

「為了要讓小吃區更漂亮，我們希望年輕的客戶進得來，我們的客戶深度可以更深更廣，我們把宴會廳切掉了一半，然後讓原來它的小吃區擴大，然後把另外一個廂房也關掉了，把原來十四個廂房變成十三個廂房。」林淑婷說。

▲漢來名人坊的時尚小吃區。（圖／記者黃克翔攝）

原來，為了讓小吃區更有時尚輕奢的感覺，必須具備大氣的空間感，漢來美食不惜犧牲原有具備高樓景觀的廂房，以及原本可排上一百個座位的宴會廳，林淑婷向採訪團隊一一細數，「無非是在在希望我們的小吃區，我們不同的年輕的客戶層，他會很驚艷，廚藝這麼好，位子那麼好，規劃得那麼時尚，東西又好吃。」

除了空間上的改造，侯嘉騏也發揮管理長才，過去曾為漢來美食打造數據儀表板（Dashboard），結合內、外部資訊，作為各階層管理人員制定策略與追蹤成效的依據，現在更是在顧客系統上導入數位化管理，深化顧客關係的經營。

「我們對於顧客回流、忠誠度，非常非常地重視，現在再加上數位化的管理，有助於我們對於這些顧客的管理做得更升華，跟顧客關係聯結做得更完整，現在這種顧客關係的管理，比起以前的管理模式會比較容易些。」林淑婷觀察。

漢來美食運用在全台展店的經驗與累積的行銷資源，擴大世貿名人坊的客層廣度，透過小吃區的堂食策略，結合新穎的茶吧、酒吧，將年輕化的客層帶入，做為未來南港漢來美食各餐系的暖身與連結，雖然後續成果仍待觀察，但無疑地，已達成在全台高端餐飲一級戰區插旗的里程碑。

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