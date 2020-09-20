半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

▲食品大廠統一推出高價泡麵搶市，搶攻年產值上看百億元的泡麵市場。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

中秋佳節將屆，速食麵業者掀起跨界風搶市。統一集團旗下最高價泡麵「滿漢御品」，過去曾創下半小時賣出千碗的佳績，將再度攜手威士忌品牌馬諦氏，推出僅168組的中秋佐餐限量組禮盒，搶攻中秋檔期送禮商機。

依據官方統計，國內速食麵一年產值突破百億元，國內泡麵業績每年維持3%以上穩定成長；食品業專家分析，主因在於業者對於速食麵改走健康風，例如非油炸的麵體等，口味更是多元化，吸引消費者青睞。

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▲有「泡麵界的帝王」之稱的滿漢御品，攜手頂級威士忌品牌限量推出168組「中秋佐餐限量組」禮盒搶市。（圖／統一提供）

近年來速食麵進入高價化競爭局面，除了統一滿漢御品外，小廚師及KIKI等品牌也都推出定價百元以上的速食麵，其中統一推出每碗248元的「滿漢御品．火巴燒牛肉麵」為市場最高價的商品，堪稱「泡麵界的帝王」。

中秋送禮大戰白熱化，統一表示，旗下精品即食麵「滿漢御品」今年不僅推出限量7500碗，更跨界攜手頂級威士忌品牌，推出限量168組的中秋佐餐組合禮盒，提供消費者具有反差感的餐飲體驗，即日起在全台19間指定7-11與電商康是美開放網購。