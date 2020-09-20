　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲食品大廠統一推出高價泡麵搶市，搶攻年產值上看百億元的泡麵市場。（圖／統一提供）

▲食品大廠統一推出高價泡麵搶市，搶攻年產值上看百億元的泡麵市場。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

中秋佳節將屆，速食麵業者掀起跨界風搶市。統一集團旗下最高價泡麵「滿漢御品」，過去曾創下半小時賣出千碗的佳績，將再度攜手威士忌品牌馬諦氏，推出僅168組的中秋佐餐限量組禮盒，搶攻中秋檔期送禮商機。

依據官方統計，國內速食麵一年產值突破百億元，國內泡麵業績每年維持3%以上穩定成長；食品業專家分析，主因在於業者對於速食麵改走健康風，例如非油炸的麵體等，口味更是多元化，吸引消費者青睞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有「泡麵界的帝王」之稱的滿漢御品，攜手頂級威士忌品牌限量推出168組「中秋佐餐限量組」禮盒搶市。（圖／統一提供）

▲有「泡麵界的帝王」之稱的滿漢御品，攜手頂級威士忌品牌限量推出168組「中秋佐餐限量組」禮盒搶市。（圖／統一提供）

近年來速食麵進入高價化競爭局面，除了統一滿漢御品外，小廚師及KIKI等品牌也都推出定價百元以上的速食麵，其中統一推出每碗248元的「滿漢御品．火巴燒牛肉麵」為市場最高價的商品，堪稱「泡麵界的帝王」。

中秋送禮大戰白熱化，統一表示，旗下精品即食麵「滿漢御品」今年不僅推出限量7500碗，更跨界攜手頂級威士忌品牌，推出限量168組的中秋佐餐組合禮盒，提供消費者具有反差感的餐飲體驗，即日起在全台19間指定7-11與電商康是美開放網購。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼爸靈堂「轉身默默拭淚」！她痛揭心酸一幕：真的很心疼
新家剛裝潢完！3鄰居「闖入」輪流參觀　師傅無奈：台灣人常態
舒子晨曬小鬼睡容：等你起床再見　忍撕裂傷奔靈堂
快訊／2架IDF戰機傳「被6共機夾擊」　空軍還原實情
人妻懷孕6週「看到心跳了」！夫傻眼：4週前才娶　醫尷尬曝真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

散裝航運迎傳統旺季　慧洋：第四季、2021年營運審慎樂觀

下周油價擬調漲！產油國繼續減產「各式汽油小漲0.1元」

下周油價擬調漲！產油國繼續減產「各式汽油小漲0.1元」

加油要快！專家預估下周油價擬調漲「九二突破22元大關」

長榮海運旺季添新船！「第三季貨量急遽攀升」助攻營運表現

汎德永業連六年賺逾一股本　明日起競拍底價168.22元

長榮航再搶類出國商機　中秋、雙十連假高雄限定班次開客源

旅客攜帶口罩入境新規定！經長：250片以下免申報、免許可

美國務院次卿將訪台　王美花：深化台美合作、沒有官愈大要愈多

專訪／漢來美食女將軍打造名人味　親自出馬留住世貿98%老班底

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

奶粉當酒用！調酒師一秒變奶爸 花式泡ㄋㄟㄋㄟ...2歲兒超捧場❤

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

金融股疲弱！分析師曝「關鍵3影響」慘壓制：短時間不會結束

八方雲集、麥味登拚掛牌！　專家給抽籤建議：價差破30%才值出手

股市還能進場？前外資金童楊應超「超抗跌撇步」：賠了加注最危險

台灣第一例！台泥水泥窯高溫協同處理生活垃圾環評過關

謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

交客家女友！年薪破100萬省爆「吃飯花70元+手機用i8」　網全羨慕

剛登上觀光股王！藏壽司上櫃隔日重摔　證券老鳥：第一天就要賣

星展銀迎戰純網銀「老神在在」　竟是起因2014年併購案失利

學會理財比投資更重要！她吐「3原因」狂勸：會違背本意

蔡淑臻《犀利》吻戲伸舌頭...溫昇豪「咬牙抵擋」：除非拍三級片

遭整桶屎淋頭！20歲女第一時間沉默拒提告　臉書曝光2大原因

揪團爬大雪山！台北女「神秘箭竹林」失蹤30天　剩一根斷裂登山杖

雷／《半澤直樹2》完結倒數！堺雅人遭強壓下跪…爆氣嗆：X倍奉還

中職／兄弟洋將超競爭　搶總冠軍名單？雷艾斯盡力也祝福

北車大廳「辦桌開趴」被罵爆　林佳龍出聲：需要大家對環境友善

科技＋生活便捷取勝！南韓超高房價登「宜居城市17名」…第1名根本人間天堂

中職／賽前背部抽筋照樣開轟　高國輝：真的是巧合

中職／不受爭議影響投球　雷艾斯每場都想拚無安打

18點後不吃會瘦？醫驚曝「減肥最大2個坑」成功人超少：別輕易嘗試

財經熱門新聞

謝金河：中國補貼政策換對象　台灣被打趴的3個產業有機會復活！

勞保局：全新制勞退者87人審核通過　平均月領4900元

加油要快！油價明天起小漲「九二汽油突破22元大關」

交客家女友！他怨年薪破百萬省爆

55歲達財富巔峰　退休理財3策略

台幣強升　專家點名10檔潛力股

退休再就業該如何投保？　勞保局：雇主必須提繳勞退

5檔股票法人默默吃貨中

開戶都被拒絕！網吐「3原因」不是在刁難

蜜月好短　藏壽司掛牌隔日就重摔

年薪百萬的工作在等你！　和泰興業蘇一仲：歡迎來學技術拚高薪

惠譽評等確認　台灣評等AA-

華為禁令延燒　PCB廠相互決議關台灣廠

不到40歲退休　美股5檔大公開

更多熱門

相關新聞

柴柴變成炸蝦　躺進泡麵碗萌炸！

柴柴變成炸蝦　躺進泡麵碗萌炸！

「今晚我想來點柴柴口味的炸蝦泡麵！」近日在網路上掀起一股巨大化造型寵物窩的熱潮，家裡飼養2隻柴犬的飼主Min Fang Yu也購入泡麵造型窩，只見柴柴Yuma戴著頭飾變成酥脆炸蝦，躺在泡麵碗裡「饋頭」放空，超配合的可愛模樣逗樂無數人。

兩岸合資證券首例！　金圓統一取得營業許可

兩岸合資證券首例！　金圓統一取得營業許可

奴才見泡麵沙灘傻眼　博美「怕豹」

奴才見泡麵沙灘傻眼　博美「怕豹」

10歲男童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷

10歲男童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷

滿漢御品跨界精品威士忌推中秋禮

滿漢御品跨界精品威士忌推中秋禮

關鍵字：

統一滿漢御品泡麵

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

小鬼最後訊息：憲哥，謝謝你照顧峮峮

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面