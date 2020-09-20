台灣第一例！台泥水泥窯高溫協同處理生活垃圾環評過關

▲台泥DAKA開放生態循環工廠。（圖／台泥提供）

記者陳心怡／台北報導

花蓮縣政府環保局20日召開「109年環境影響評估審查委員會」第二次會議，同意通過台泥和平廠運用水泥窯高溫協同處理生活垃圾，花蓮的垃圾困境可望最快在3年內獲得紓解。此案寫下台灣循環經濟里程碑，國內垃圾處理方式將與歐美日等已開發國家接軌，達成循環經濟、環保、低碳三贏。台灣水泥產業更將變身成為城市淨化器，協助社會解決垃圾問題。台泥表示，審查過關並非任務結束，而是承擔更大責任的開始，台泥願意持續與社會對話，為打造無廢城市而努力。

為協助花蓮縣政府解決垃圾危機，台泥投入「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，花蓮縣政府於去年(2019)5月評定台泥和平廠為第一順位業者。台泥和平廠則依「環境影響評估法」提出環境影響說明書「第4次環境影響差異分析報告」，由花蓮縣環評委員會依程序歷經3次專家小組會議與環評大會審查，今天獲得決議通過。

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為促進地方對於廢棄物處理的理解，台泥董事長張安平不但多次偕高階主管拜訪和平村，與地方民代與意見領袖對話溝通。去年與今年他也兩度出席環保局在和平村以及花蓮舉辦的公聽會以及審查會，在第一線回覆村民的提問。台泥主管團隊更在和平地區進行為期三週的家戶拜訪，透過面對面說明溝通，瞭解民眾的觀點與疑慮。今年8月20日，張董事長也率台泥總經理、副總及高階主管，到宜蘭縣澳花村參加南澳鄉公所主辦的說明會。

台泥和平廠亦主動邀請花蓮縣環保局在去年1月和5月，至和平村舉辦2次民眾說明會。同年6至7月，台泥邀請和平村村民、及和平地區員工分做2梯次參訪八里垃圾焚化廠，讓民眾從參訪中認識焚化爐處理垃圾的技術、焚化爐對於周邊社區居民的影響，以及未來水泥窯高溫協同處理垃圾的技術。

台泥相信，工廠是與周遭社區連結在一起，即便環評審查已通過，台泥與社會、社區的對話不會停歇。未來，若後續程序一切順利取得相關證照後，台泥預計3年內於「台泥DAKA-開放生態循環工廠」園區完成「再生資源利用中心」，這棟建築物將是結合垃圾處理、環境教育、觀光、與文化功能的場域。透過獨特的空間規劃，台泥將打造適合參觀休憩的友善設施，訪客來到DAKA園區可親眼見證乾淨環保、無臭無味的先進垃圾處理技術，了解台泥企業團投入循環經濟的各項努力，瞭望花蓮和平村美麗的山海風光，台泥有信心未來在和平廠的「再生資源利用中心」將成為台灣的環保地標。

台泥也計畫自2021年起，與村民攜手推動和平村為「環保示範村」，垃圾處理的起點需從「源頭減量、資源回收」做起，和平村擁有全國第一個水泥窯高溫協同處理廢棄物的設施，也可成為帶頭提升民眾的環保意識，成為環保領頭羊。