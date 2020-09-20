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謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者姚惠茹／台北報導

財訊傳媒董事長謝金河今（20）日發文，提到為了建立芯片供應的自主，中國以舉國之力發展半導體產業，這是必然的趨勢，但是砸大錢不一定可以順利扶植一個產業，最近在微信出現一篇專文，指出兩年燒光153億，這家曾被寄予厚望的民族企業，居然是個騙局，講的正是武漢弘芯的例子。

謝金河表示，這家被寄予厚望的半導體企業，出資方是北京光量藍圖科技，出資90%，剩下10%是武漢臨空港技術開發公司，董事長是李雪艷，這家公司登記資本額是20億人民幣，但是一成立就揚言投資1280億人民幣，三年內生產14奈米芯片30000片，7奈米30000片，並且進入晶圓先進封裝。

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謝金河指出，為了加速達標，弘芯重金挖角張忠謀的左右手蔣尚義出任執行長，又從台積電挖了一百多位工程師，乍看之下，一切都是那麼美好，弘芯很快成為武漢樣板企業，弘芯要人有人，資金，設備都到位，甚至連最難弄到手的ASML光刻機EUV機台，弘芯也都想辦法弄到一台。

謝金河分享，有了弘芯的示範，今年上半年江蘇、安徽、浙江、山東等24個非一缐城市，已簽下20個項目，金額高達1600億人民幣，為了爭取中央補助，這些半導體投資方一定是先蓋研發大樓，接著花大錢買設備，很多半導體投資冒險家自己只出少許的錢就可以向中央申請鉅額補貼，等到這些錢進了私人口袋，就像肉包子打狗，有去無回。

謝金河說明，自己問投効紫光集團的高啓全，蔣尚義為什麼失敗？他說蔣先生是好人，但他沒有弄清楚投資方的來歷。

謝金河補充，這些年，中國用舉國之力扶植很多產業，國家隊供應沒有限量的資金，很容易把別的國家的產業打趴，但自己扶植的企業也沒有產生真正的競爭力，而國家的錢也很容易被私人放進自己口袋。

謝金河強調，這些年，我們常說大陸人比較有狼性，這其間最大的差別是，台灣的投資要自己出錢，大陸可以向國家要，我們借錢叫負債，大陸借錢叫資產，差別在這裡。

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關鍵字：

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