金融股疲弱！分析師曝「關鍵3影響」慘壓制：短時間不會結束

▲金融股近日表現疲弱。（圖／ETtoday資料照）

文／陳相州（分析師）

持有金融股的投資人，下半年以來可能不太開心。尤其這段期間指數頻頻創新高，對比金融股的原地踏步，心裡肯定不是滋味。從金融指數對比大盤的指標觀察，可以發現金融股僅有今年第一季表現優於大盤（紫色代表相較於大盤強勢），其他多數時間都是落後大盤表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紫色波段代表相較於大盤強勢。（圖／股添樂提供）

相信不少持有金融股的投資人心理都納悶「到底是怎麼了？」、「為什麼表現這麼疲軟？」，看著大盤一路創新高，持股卻不動於衷，佛系了大半年，這下真是佛也要發火了。

本篇文章，將快速地帶你了解金融股到底發生什麼事。了解這個問題之前，首先得明白金融股的獲利來源，一般分成三大區塊，包含利息收入、手續費收入，還有投資收入。

不同類型的金融股，各項占比也會有所差異。例如傳統商業銀行，利息收入占比較高；如果主打財富管理，則是手續費收入高一些；人壽保險公司，則是投資收入較為突出。

然而今年以來，金融股主要受到幾股力量的壓制：

1.疫情影響下所導致的消費疲軟，使得放款數量普遍下滑。

2.全球大環境降息，加上政府推動的振興貸款，使得利差創下多年新低。

3.假設疫情影響的時間將比預期來得更久，這種背景下所引發的失業、破產潮將有可能導致銀行產生更多的呆帳。

綜合以上，投資人可以發現，凡是利息收入占比金額較高的金融股（如傳統銀行股），過去一季表現普遍不太好。反而是利息收入占比較低的金融股，有比較突出的表現（如玉山金、台新金）。

▲商業銀行過去一季僅京城銀表現較好。（圖／股添樂提供）

▲利息收入占比較低的金融股，好比玉山金、台新金，有比較突出的表現。（圖／股添樂提供）

然而，當前投資人最關心的是金融股股價何時止穩回升。目前看來，前述幾項影響金融股的不利因素，可能也不會在短時間內結束。既然如此，這類金融股還有投資的價值嗎？前一兩年大量進場的投資人，還能持有嗎？答案當然是肯定的。

除了擔心被百萬金融存股族出征之外，當前金融股擺在眼前的事實是擁有長年穩定的殖利率優勢，尤其在低利環境下，這種優勢更顯突出（少數配息數字下滑的金融股除外）。

不過，既然這個行業目前不在對的出風口，買在哪個位置就攸關未來到底是單純領股息，還是有機會兼得價差的關鍵。筆者認為，「淨值比」會是金融存股族值得留意的關鍵指標。

作者簡介：證券分析師（CSIA）陳相州，現職精誠金融學院專業講師，從事證券金融業多年、熟悉技術指標及精研酒田戰法。現有經營粉絲專頁《股添樂 股市新觀點》、Youtube頻道。