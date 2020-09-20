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交客家女友！年薪破100萬省爆「吃飯花70元+手機用i8」　網全羨慕

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餐廳、晚餐、吃飯、奧客、男友、滑手機、低頭族。（圖／《ETtoday新聞雲》

▲金錢觀念迥然不同的情侶，該如何溝通化解紛爭？（圖／《ETtoday新聞雲》

記者黃君瀚／綜合報導

愛情的世界裡，不同的價值觀往往成為爭執的導火線。最近就有男網友發文，抱怨客家女友太過節省，明明有著破百萬元的年收入，平時吃飯1餐只願花70元以內，衣服總是買二手，2人的金錢觀念大異其趣，為後續交往埋下了不穩定因素。

網友19日在「靠北女友my girl」貼文，提到2人目前的收入挺不錯，年薪屬於破100萬元的族群，不過女友實在是省到不行，不管是買東西或出去吃飯，都會聽到精打細算的質疑，「欸，這份和牛燒肉套餐要3000多欸！會不會太潘了？」「這是極選系列的蕈菇黑牛堡，你郭先生（郭台銘）喔，那麼有錢？」

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周末假日出遊，2人最常去的地方是二手市集，因為那邊衣服很便宜，賣家穿得次數也不多，完美符合節儉定義。他回憶和女友剛交往時，第一次的約會地點就是選在二手市集，「當時真的超很傻眼，沒有想到有人會去這種地方，東西不就是要買新的，買舊的東西幹嘛？」

抱怨到這，他越想越覺得女友是過分節儉了，明明擁有高收入，平常一餐卻總是吃不超過70元、飲料不喝超過30塊，如果上餐廳吃飯，除非遇上特殊紀念日，一般都不吃超過600元。

此外，蘋果即將推出iPhone 12，他本來想幫女友換掉2017年出產的iPhone 8，結果她卻回拆掉保護殼外觀跟新機一樣，「而且還很順，我幹嘛換手幾？」男網友解釋，手機不過2萬多元就買得到，而且是他的心意，不用花到她一毛錢，沒想到仍然碰釘子，「如果那麼浪費會遭到天譴的，我這是愛惜物品，不是節儉！」

文章最後，男網友感慨交往過2任女友都是客家人，她們個性上有87%像，人是都蠻漂亮的，性格也不錯，就是對金錢的使用異常保守，「唉，客家女生都那麼節儉嗎？」

文章貼出後，網友幾乎一面倒挺女友，大讚是完美的另一半類型，「這女人才是能結婚的好吧」、「這個女生很棒，高收入但是不浪費」、「節儉絕對比奢侈好太多了」、「傻傻的你，客家女孩很好要好好珍惜」、「你都不覺得撿到寶了嗎」。

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