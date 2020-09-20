股市還能進場？前外資金童楊應超「超抗跌撇步」：賠了加注最危險

▲楊應超建議，玩股票千萬不要一次All in。（圖／pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

台股上週五一度接近萬三，不少人疑惑「現在還可以進場嗎？」對此，科克蘭資本董事長楊應超於YouTube開講，提到研究顯示，進入股市比何時進入重要，並推薦能降低風險的「投資成本法」，提醒千萬不要一次All in，因為賠光或剩一半，都很難再賺回來。

楊應超分享基金公司Capital Group自1999年至2018年所做的研究，指出一個很會看時機投資的人，進場時機永遠是最低點，每年投資1萬元，經過20年總回報為54.6萬元，年平均報酬率是9.16%；另一個人運氣比較不好，一樣每年投資1萬元，但進場時機總在股市最高點，20年後獲利為41.5萬，每年有6.9%回報。他認為，這個研究表示玩股票「進入市場比何時進入重要」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊應超解釋，股票要抓高、低點時間進場很難，不管時機多爛，仍有6.9%回報，且股票以長期來看，是漲而非跌，只要長抱3、5年、20年一定會漲。另外就是資產配置的問題，資金最好分50％股票、50％債券，其中，股票不管怎麼跌，20年後也會漲回來，債券則是為了控制風險。

▲買股票前建議手中先持有3-6個月的薪水。（圖／pixabay）

「我對風險控制、風險管理很重視的！」楊應超表示，很多投資大師也注重風險控制，若風險管理沒做好，虧了就很難再贏回來；他舉例，投資100萬跌50%，要賺多少才會回本？並不是再賺50%，而是再賺100%才有機會回本，「從賠錢賺回來，是很辛苦的事情，寧願少賺一點也不要賠，因為賠很難回本，如果本不夠的話很難賺」。

股票只要進場，長期都是賺。楊應超建議，在投資股票前，建議手中先持有3-6個月的薪水，像今年疫情嚴重，可抓1至2年會比較穩。若想再多投資別的東西，初步是一半股票、一半債券，可再細分為買不同市場的股票，考慮放美國、台灣、歐洲或中國，分散更多風險；雖然全球股市是連動的，但不同股市有自然避險的功能，而歐洲、大陸、台灣建議買ETF，會比挑個股保險。

除了債券之外，也可以考慮買金、食物、咖啡產品和房地產，楊應超認為，買債券不是為了賺錢，而是為了保本，以及控制通貨膨脹，黃金也是一樣功能，但比較不建議投資房地產，那只是資產管理一部分，本身效益不高。

最後，楊應超分享「投資成本法」，假設手中有100元想投股市，建議分12次投，不管跌、漲風險都比較小，股市跌就多買，股市漲就賺，千萬不要一次投進去。他特別提醒，假如一開始賠了，卻想「一倍一倍加注是最危險的」，因為之後賠到0或變一半，都很難再賺回來。