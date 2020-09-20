援交推特瘋傳！疫情害打工被炒　日女大生改徵「爸爸活」金主

▲受疫情影響，少女上網徵爸爸活的現象越來越多。（圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本疫情爆發後，許多學校因此採取停課措施或是進行線上課程。兵庫縣警察少年課表示，受到疫情影響，推特上尋求援交或是爸爸活（年輕少女透過陪年長男性吃飯約會進行金錢交換，但不提供肉體交易）的推文越來越多，為此，警方近日加強發送警告推文，希望能避免更多的天真少女受害並涉及兒童買春。

根據《神戶新聞》報導，兵庫縣警察少年課表示，新冠肺炎疫情爆發後，疑似是因國高中停課，女學生的自由時間變多，因此相關推文越來越多。另一方面，警方也懷疑，徵求金援的女網友中也有部分是因疫情影響，打工被開除，才會想要以對價關係，從男性身上獲取金錢。

警方在推特上透過「＃円（援交）」、「＃爸爸活」「＃酒另（酒店費另計）」「＃jk（女高中生）」等關鍵字，搜索女網友徵求援交或是金援的相關推特，只要疑似相約在兵庫縣會面，就會給予警告。據悉，疫情後相關推文暴增，該單位截至8月底已經發出1200條警告推文。

少年課的警方透露，2019年6月到今年2月平均一個月只會發出幾十條的警告推文，但是3月新冠肺炎疫情逐漸失控後，民眾被迫自肅待在家中，造成類似推文數量激增。據悉，該單位光是在3月就發出了312則警告推文，此後仍然維持在160至227則間，數字居高不下。

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