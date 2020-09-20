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「改變全球戶外服飾」Gore-Tex布料發明人病逝　享年83歲

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▲Gore-Tex發明人Robert W. Gore。（圖／美聯社）

▲Gore-Tex布料發明人Robert W. Gore。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國化學工程師、Gore-Tex布料發明人戈爾（Robert W. Gore）本月17日病逝於美國馬里蘭州，享年83歲。戈爾公司（WL Gore＆Associates）發言人艾咪（Amy Calhoun）19日出面證實，擔任公司總裁長達近25年、董事長30年的戈爾，因為長期患病，不幸在家中去世。

綜合外媒報導，戈爾發明了透氣又防水的布料「Gore-Tex」，徹底改變了戶外服裝的設計，同時也促成許多領域的應用。報導指出，戈爾1969年在位於德瓦拉州紐華克、父親的公司實驗室內發現一種新型的聚合物，並被父親要求研發出使用聚四氟乙烯（PTFE）為主原料的低成本水管止洩帶。

▲Gore-Tex。（圖／美聯社）

▲Gore-Tex衣物。（圖／美聯社）

就在此時，戈爾發現如果透過拉動PTFE，可以使聚合物成長膨脹10倍、產生微孔結構，因此他便將這項原料稱為「ePTFE」，並在7年後引入了Gore-Tex技術。戈爾公司透露，Gore-Tex的面料上有數十億個比水滴還小的孔，所以可以形成防水又透氣的雨衣、衣物和鞋子，且這項專利之後也延伸到醫療器材、太空科技等用途。

據了解，戈爾1937年出生於美國猶他州，是家中長子，擁有德拉威爾大學的化學工程學士和明尼蘇達大學的高級學位，曾加入過全球排名第二的化工公司杜邦（DuPont），並在1976年接替父親成為戈爾公司的總裁兼首席執行官，且每年都替德拉威爾大學的建築和工程實驗室捐款。

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