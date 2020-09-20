學會理財比投資更重要！她吐「3原因」狂勸：會違背本意

▲理白小姐認為，不一定要學會投資，但一定要學會理財。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人會把理財和投資當成同一件事，但事實上，理財包含了資產配置、薪資分配等，但投資只是理財的一部分。斜槓護理師Elaine理白小姐發文表示，學不會投資沒關係，但一定要學會理財，因為學會理財的話，才不會讓存款輕易見底，但投資則是有賺有賠，如果對金錢沒有安全感，不刻意投資其實也無妨。

理白小姐在IG「elaineblog.us」上，以「不一定要學會投資，但一定要學會理財」為題發文，理財與投資是兩件截然不同的事情，前者包含了對金錢的價值觀、資產配置、保障規畫、債務管理以及薪資分配等；後者則只是理財的一部分，大多是將錢投入市場後，藉以賺取報酬。

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理白小姐認為，如果不懂得理財也沒有做好資產配置，就容易過度消費、存款見底，因此務必先釐清自己的財務狀況，有餘力再來學習如何投資、衡量是否要投資。

理白小姐坦言，投資有賺有賠，但許多人只會想到賺錢的那一面，並沒有做好適當的資產配置，導致最終只能賠掉所有資產，甚至背負一身債。此外，有些人對金錢本來就沒什麼安全感，且每個人能夠承擔的風險也不同，因此如果刻意投資，反而本末倒置、違背投資的本意。

因此理白小姐也強調，在學習投資之前，務必先學習如何理財，「先投資自己的腦袋」，擁有正確的理財觀念，並累積足夠的經驗和知識，才不會總是提心吊膽。

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