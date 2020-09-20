美國人口普查　台裔妹遊街號召：身分填寫「台灣人」！

▲台美菁英協會洛杉磯分會19日發起車隊遊行，宣傳人口普查填寫台灣人 。（圖／翻攝自臉書／Taiwanese American Professionals - Los Angeles (TAP-LA)）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電

為了宣傳在美國人口普查中填寫「台灣人」，洛杉磯的台美人（台裔美國人）在防疫考量下今天發起車隊遊行，沿街宣傳「自己的認同自己報」。

美國政府每10年舉行人口普查，統計數據做為施政與資源分配的根據。在美台灣人自1990年發起人口普查填寫台灣人運動至今30年。

2020年全美人口普查9月30日截止，台美菁英協會洛杉磯分會（TAP-LA）今天在亞裔聚集的郊區發起車隊遊行，副會長李佩璇是年輕的電子商務創業者，她用顏料在車窗寫上訴求，拿著大聲公沿街宣傳。

李佩璇說，美國人口普查當中，台灣人屬於「難以計算」團體，希望藉著推廣這個理念「表達我們是誰，讓它在官方統計中算數」。

普查問及受訪者種族，依人口比例列出白人、黑人、印度人、日本人、韓國人、菲律賓人、華人（Chinese）等選項，但無台灣人選項。台灣移民為了凸顯認同、爭取代表性，宣傳「勾選其他亞裔，在空格填上台灣人（Taiwanese）」。

根據2010年全美人口普查，亞裔人口約1800萬，其中印度裔、華裔、菲律賓裔都突破300萬人，韓國裔約170萬人、越南裔約170萬人、日本裔約130萬人，台灣裔人口與泰國裔接近，各約23萬人。

李佩璇說：「我的父母親來自台灣，身為台灣人，能傳承這份傳統，我感到很驕傲，也驅使我想要參與在洛杉磯的台灣人社群。」

響應車隊遊行的林（Evelyn Lin）說：「對我來說，台灣人這個身分很重要。我們跟亞洲其他國家很不一樣，富有文化涵養、美食與歷史深度，最好一代一代傳下去，讓大家瞭解台灣文化，特別是疫情期間台灣的成就。」

台灣會館董事長陳伯宇響應活動，當場拿著顏料在車窗寫標語，他受訪說，在人口普查凸顯台灣人，能幫助政府瞭解人口分布，有助台美人爭取資源，「雖然很多人認為我們屬華人族群，但實際上多年來我們有自己的台灣意識，希望藉此讓政府知道有這個族群」。

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