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兩岸合資證券首例！　金圓統一取得營業許可

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▲▼統一證券。（圖／ETtoday資料照）

▲金圓統一證券已正式取得中國證監會核發的許可證。（圖／ETtoday資料照）

記者林妤柔／綜合報導

統一證券參股大陸合資證券公司-金圓統一證券已於9月17日正式取得中國證監會核發的《經營證券期貨業務許可證》，可開展的業務包括證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦。金圓統一證券是首家兩岸合資的證券公司，由廈門金圓投資集團及統一綜合證券聯合發起設立，註冊資本金12億人民幣。

統一證券董事長林寬成表示，自今年2月17日取得核准設立以來，合資雙方積極投入各項基礎籌建工作，歷經近七個月頻繁的視訊、電話及通訊軟體溝通往返及會議討論，克服疫情帶來的限制與不便。在人才召募上，廣納篩選出各方學經歷、專業度超高標的優質菁英，打造一流的經營團隊。在資訊系統方面，採用架構完整、品質精良、運行穩定的核心設備。

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林寬成指出，整個籌設期間透過不斷的討論修正、制度搭建及操作演練，才得以順利通過實地場檢考驗，獲取到這張得來不易的開業許可，金圓統一將會儘快啟動各項開業準備，期待能儘快揭牌營運服務客戶。

金圓統一證券有限公司的設立，是兩岸金融合作史上具有里程碑意義的重大事件。未來，金圓統一證券將秉持「務實求新，誠信篤行」的理念，紮根東南沿海、服務台資企業、打造精品投行，積極發揮兩岸股東資源優勢，在服務廈門市、福建省區域內企業的同時，也為在大陸地區深耕發展的台資企業提供深度綜合金融服務，成為兩岸證券合作的領航者。

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