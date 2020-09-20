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疫情催化零接觸經濟　渣打調查：台灣預期2036年邁向無現金社會

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▲▼投資理財。（圖／翻攝自Pixabay）

▲調查指出，逾半數受訪者認為，台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點將會落在2036年。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

疫情不僅加速全球無現金化腳步，同時也導向更謹慎更負責任的消費模式。渣打集團網路調查結果指出，將近3分之2的全球受訪者表示，疫情衝擊使他們對於線上購物的態度更為正面，然而多數人對於消費支出比疫情前更加小心，並計畫採取新的數位工具或方式，協助追蹤或紀錄個人支出。

渣打集團這次調查涵蓋全球12個市場1萬2,000位年滿18歲的消費者，調查結果顯示，約3分之2的全球受訪者在疫情前仍偏好實體消費通路，然而目前有48%受訪者已傾向使用線上購物，而這股由線下移往線上的消費趨勢，更涵蓋不同類別的購買行為，包括生活雜貨、旅遊、數位商品或服務。

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其中，在台灣有5%受訪者表示，受疫情影響而增加線上購物的頻率，更有39%受訪者目前在購物時，會優先考慮線上通路或平台。

調查也指出，64%的全球受訪者認為，自己所在的國家將逐漸邁向無現金化；反觀台灣，這項比例也超過半數，高達56%。換句話說，多數受訪者預期，台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點將會落在2036年。

渣打集團表示，上述調查數據也與目前客戶使用ATM的行為相呼應，在這次調查中，可看出疫情期間ATM使用頻率大幅降低，目前ATM現金提款的使用率約只有2年前的一半。

值得注意的是，趨於謹慎的消費態度，在台灣的千禧世代跟Z世代更為明顯，18至44歲的台灣受訪者中，有56%表示自己更認真規劃消費，遠高於45歲以上族群的48%。此外，超過3分之1的台灣受訪者指出，疫情對經濟的衝擊也促使他們採取行動紀錄個人開銷，70%的人已經或有興趣使用記帳或預算規劃工具，以防止超支或過度消費。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，疫情對全球消費模式的衝擊，除了加速數位化腳步，更強化消費者永續意識，尤其在18至44歲的年輕世代中更加明顯。

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