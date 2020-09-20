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雙美領軍五大醫學學會聯盟　搶攻全球膠原蛋白商機

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▲雙美生技(4728)以台灣膠原蛋白生醫企業的身份獨家承辦，並攜手五大醫學學會共同號召全台醫學美容醫師參與舉辦全亞洲首場在台灣「双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。（圖／雙美提供）

▲雙美生技攜手五大醫學會舉辦全亞洲首場在台灣「雙美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。（圖／雙美提供）

記者姚惠茹／台北報導

雙美（4728〉今（20）日在台中林酒店，以台灣膠原蛋白生醫企業的身份，領軍五大醫學學會聯盟，舉辦全亞洲首場在台灣的「雙美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」，現場匯集五大學會榮譽會長、理事長以及台灣上百位知名醫學美容醫師重磅出席。

雙美表示，這次論壇結合台灣顏面整形重建外科醫學會、中華海峽兩岸整形美容協會、中華民國醫用雷射光電學會、中華民國美容醫學醫學會、中國整形美容協會海峽兩岸分會五大醫學學會聯合主辦，雙美Sunmax品牌力在兩岸醫美市場舉足輕重的地位。

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雙美指出，深耕研發生產醫療級膠原蛋白近20年，旗下3款膠原蛋白植入劑為全球唯一取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)、國家藥品監督管理局(NMPA)等雙重認證的安全保障。

▲雙美生技(4728)以台灣膠原蛋白生醫企業的身份獨家承辦，並攜手五大醫學學會共同號召全台醫學美容醫師參與舉辦全亞洲首場在台灣「双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。（圖／雙美提供）

▲雙美生技攜手五大醫學會舉辦全亞洲首場在台灣「雙美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。（圖／雙美提供）

雙美子公司北京享贊執行董事林泉源表示，由於雙美膠原蛋白植入劑是直接與注射在人體的真皮層中，對於人體的安全性、生物相容性、免疫學研究等的要求相較其他市售膠原蛋白產品來的嚴謹，不僅在各國都對此類產品都設有嚴謹的規範與要求，

林泉源指出，所使用的生醫級膠原蛋白原料也皆是從SPF豬隻所萃取，其SPF豬隻的DNA與人體最為相近，在經由雙美生技專利技術萃取出天然且純度高的成份下，並努力完成產品註冊申請、臨床試驗等過程，全數受試者無不良的反應。

雙美總經理林賴美枝表示，去年公司積極拓展MC32膠原美塑療程，其運用双美I號膠原蛋白植入劑進行全面部皮膚真皮層的營養補充，創造今年以來双美I號植入劑已銷售達3.3萬支，年增39.5％，也推進公司整體營收在疫情間，逆勢繳出累計今年前8月營收達4.83億元，年增33.73％的好成績。

雙美董事長林齊國表示，雙美將以「點、線、面」為Sunmax品牌精神，一步一腳印擴大膠原蛋白植入劑於醫美保養市場的佔有率，縱向延伸膠原蛋白植入劑適應症範圍，橫向擴張膠原蛋白應用相關醫美保養產品，全力搶攻全球膠原蛋白醫美保養龐大市場的商機。

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