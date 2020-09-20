雙美領軍五大醫學學會聯盟　搶攻全球膠原蛋白商機

▲雙美生技攜手五大醫學會舉辦全亞洲首場在台灣「雙美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。（圖／雙美提供）

記者姚惠茹／台北報導

雙美（4728〉今（20）日在台中林酒店，以台灣膠原蛋白生醫企業的身份，領軍五大醫學學會聯盟，舉辦全亞洲首場在台灣的「雙美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」，現場匯集五大學會榮譽會長、理事長以及台灣上百位知名醫學美容醫師重磅出席。

雙美表示，這次論壇結合台灣顏面整形重建外科醫學會、中華海峽兩岸整形美容協會、中華民國醫用雷射光電學會、中華民國美容醫學醫學會、中國整形美容協會海峽兩岸分會五大醫學學會聯合主辦，雙美Sunmax品牌力在兩岸醫美市場舉足輕重的地位。

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雙美指出，深耕研發生產醫療級膠原蛋白近20年，旗下3款膠原蛋白植入劑為全球唯一取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)、國家藥品監督管理局(NMPA)等雙重認證的安全保障。

▲雙美生技攜手五大醫學會舉辦全亞洲首場在台灣「雙美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。（圖／雙美提供）

雙美子公司北京享贊執行董事林泉源表示，由於雙美膠原蛋白植入劑是直接與注射在人體的真皮層中，對於人體的安全性、生物相容性、免疫學研究等的要求相較其他市售膠原蛋白產品來的嚴謹，不僅在各國都對此類產品都設有嚴謹的規範與要求，

林泉源指出，所使用的生醫級膠原蛋白原料也皆是從SPF豬隻所萃取，其SPF豬隻的DNA與人體最為相近，在經由雙美生技專利技術萃取出天然且純度高的成份下，並努力完成產品註冊申請、臨床試驗等過程，全數受試者無不良的反應。

雙美總經理林賴美枝表示，去年公司積極拓展MC32膠原美塑療程，其運用双美I號膠原蛋白植入劑進行全面部皮膚真皮層的營養補充，創造今年以來双美I號植入劑已銷售達3.3萬支，年增39.5％，也推進公司整體營收在疫情間，逆勢繳出累計今年前8月營收達4.83億元，年增33.73％的好成績。

雙美董事長林齊國表示，雙美將以「點、線、面」為Sunmax品牌精神，一步一腳印擴大膠原蛋白植入劑於醫美保養市場的佔有率，縱向延伸膠原蛋白植入劑適應症範圍，橫向擴張膠原蛋白應用相關醫美保養產品，全力搶攻全球膠原蛋白醫美保養龐大市場的商機。