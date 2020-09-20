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國人55歲攀上財富巔峰！　退休理財3大策略報你知

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▲▼針對高齡者開辦的以房養老政策，9月底申貸額突破百億。（圖／路透社）

▲研究顯示，民眾在工作經驗與收入的持續積累下，財富隨年紀增長，55歲以上達到個人財富黃金巔峰時期。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

低利率時代來臨，高息投資成為退休理財的顯學，根據研究顯示，民眾在55歲以上達到個人財富黃金巔峰時期，針對理財退休規劃，台新銀行建議應掌握3大面向，包括「財富保值」、「財富增值」以及「財富傳承」。

根據台新銀行理財規劃團隊進行的大數據研究顯示，民眾在工作經驗與收入的持續積累下，財富隨年紀增長，55歲以上達到個人財富黃金巔峰時期。面對退休年齡接近，民眾對固定收益及保險產品的需求有逐漸增加趨勢，65歲退休以後，對於信託的需求程度將達到最高。

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台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，隨著個人財富的提高，在邁入退休階段，理財目標應掌握3大面向，包括「財富保值」、「財富增值」以及「財富傳承」；近2年從中美貿易衝突、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及產油國間的石油價格戰，牽動市場的敏感神經引發股市震盪，因此高資產客戶理財目標首重議題即是如何達到「財富保值」。

針對財富保值的核心部位，盛季瑩建議，以能擊敗通膨與具備到期保本特性的海外債為主，這類型商品在沒有發生違約下通常可提供客戶一定的固定金流，且在面對股市震盪時也能為資產部位提供一定的抗波動效果。

對於重視「財富增值」的高資產客戶，盛季瑩認為，雖然受到疫情影響，但各國央行接連推出量化寬鬆政策，維持市場流動性，因此在投資組合中應納入股票型基金、平衡型基金等金融產品，以參與景氣復甦的金融市場多頭行情。

最後，台灣高資產客戶對於「財富傳承」有強烈需求，隨著年齡漸長，就會開始擔心財富無法延續到下一代，因此高資產客戶會以「財富傳承」做為理財規劃的核心精神。

盛季瑩則建議，可善用保險以達到財富傳承目的，因為保險可以指定受益人，如要保人與被保險人為同一人而身故時，在合於實質課稅原則規定的前提下，保險契約的利益乃自要保人移轉予指定受益人，且身故保險金依最低稅負制規定，每一申報戶全年有3,300萬元的免稅額度，讓稅負透過合理規劃後降低稅務負擔。

除了財富分配需求外，高資產客戶也擔心太早將財富傳承給下一代，子女們能否順利傳承的問題，盛季瑩也提及，對於家族傳承問題可透過適當的信託規劃來達到財富配置目標，透過家族信託規劃，父母除可持續掌有財產控制權外，並透過條件設計與分期給付方式，以避免子女過早持有鉅額資產，進而能妥善的運用。

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