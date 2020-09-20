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意義何在？美BLM參與者坦承「偽裝非裔」　過去白人身分遭掀底

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▲偽裝非裔人士的Satchuel Cole。（圖／翻攝自Black Indy LIVE官網）

▲偽裝非裔人士的Satchuel Cole。（圖／翻攝自Black Indy LIVE官網）

實習記者周依儒／綜合報導

美國前陣子爆發「Black Lives Matter，BLM」運動，引起各界迴響，同時也造成美國各地陷入動亂。不過印第安納州的活動參與者賽秋（Satchuel Cole）卻被當地相關組織踢爆其真實身分根本就不是黑人。而賽秋隨後也在臉書上坦承，其實自己是白人，多年來都是偽裝成非裔人士在進行黑人人權運動。

根據《紐約郵報》報導，印第安那州的BLM相關組織「Black Indy LIVE」爆料，賽秋原本的名字其實是珍妮佛（Jennifer Benton），她在2010年改名後才開始投入運動，成為激進種族運動家，同時也發布了賽秋父母的照片以及過去的相關文件，皆顯示賽秋就是白人出身。

隨後賽秋也在臉書上發文表示，「各位，我需要對自己的行為和造成的傷害負責，我的欺騙和謊言傷害了所有關心我的人，我在知道自己是白人的時候已經占用了黑人的生存空間，同時，我也利用了不屬於我的黑人民族性。作為黑人，我一直在尋求支持和精神支柱，我對這座城市、朋友和我所珍惜的工作都造成了傷害。」

同時，賽秋也提到，「我是一名婦女，但同時也是一名非二元性別人士，對於我造成的傷害和背叛我感到非常抱歉，我會盡我所能來展示我想成為一個更好的人。」

除此之外，美國先前也有不少假裝是黑人的案例被踢爆，像是美國喬治華盛頓大學副教授潔西卡（Jessica Krug）和威斯康辛大學麥迪遜分校研究生哈達（CV Vitolo-Haddad）等，皆已坦承自己的欺騙行徑並為此道歉。

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