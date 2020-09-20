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字節跳動打臉川普！撇50億美元基金逆轉TikTok禁令：第一次聽說

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▲▼字節跳動,TikTok,抖音。（圖／CFP）

▲字節跳動是TikTok的母公司。（圖／CFP）

文／中央社寧波20日綜合外電報導

美國總統川普說，他已批准美商甲骨文、沃爾瑪和北京字節跳動的交易，允許人氣短影音平台TikTok繼續在美國營運，還說這筆交易將涵蓋一項50億美元教育基金，卻遭字節跳動駁斥。

路透社報導，TikTok母公司字節跳動今天在社群媒體PO文說，他們是看到新聞，才知道要在美國設立這筆教育基金。

字節跳動在聲明中說：「有媒體報導稱，TikTok將在美國設立一個50億美元的教育基金。特此澄清，我們也是從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金。」

「公司一直致力於教育領域的投入，也計劃和合作夥伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於AI和視頻技術的線上課堂專案。」

川普稍早在白宮告訴媒體說，他對TikTok北京母公司字節跳動與甲骨文（Oracle Corp）和沃爾瑪公司（Walmart Inc.）之間的交易，送上「祝福」，並說這筆交易解決了美國國家安全疑慮。

川普說，TikTok新公司將「完全由甲骨文與沃爾瑪掌控」。

美國商務部同時宣布，鑑於近日出現的正面發展，決定將禁止境內下載TikTok的生效日期，從9月20日至少推遲至27日。

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