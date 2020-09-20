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八方雲集、麥味登拚掛牌！　專家給抽籤建議：價差破30%才值出手

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繼迴轉壽司後，炸雞、水餃店也將進入資本市場，為餐飲股注入活力。

圖文／鏡週刊

亞洲藏壽司於9月17日風光掛牌上櫃，但蜜月行情僅一天，隔日股價即重挫逾13%，摔出百元俱樂部。接下來，還有揚秦、八方雲集將加入市場，蜜月行情是否值得期待，投資人不妨借鏡過去經驗，仔細評估。

最經典的例子，莫過連鎖餐飲品牌龍頭王品，2012年3月掛牌上市前，以每股340元辦理公開申購，當時申購筆數近42萬筆，超額認購達801倍；後來公司提高公開申購張數，但中籤率仍低於0.75%。若以當時首日收盤價計算，抽到股票的散戶，1張現賺超過15萬元。

王品風光上市時，股價還曾是市場第三高，僅次大立光及宏達電，而當時台積電股價甚至還不到80元；不過現在情勢剛好相反，台積電股價約444元，而王品則是77元。

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1位資深證券業者表示，公司掛牌前，因股票籌碼集中，多能享有較高本益比，但正式掛牌後，因籌碼分散，股價就容易打回原形。尤其，公司公開發行目的在籌資，若大股東惜售，代表對公司未來營運有信心，若投資人打算波段持有，就可觀察大股東上市櫃後籌碼動向。但若是抱著抽抽樂心態參與公開申購，就要記得「有賺就跑」，且價差最少30%以上，才值得考慮申購。

去年營收48.3億、每股盈餘高達8.09元的八方雲集，現階段也有登錄興櫃計畫。

日前已提出上櫃申請的揚秦國際，旗下經營「麥味登」、「炸雞大獅」及「Real真．Cafe．Bread」等連鎖餐飲品牌，今年上半年每股盈餘為1.45元，目前股價約77元，預計最快於年底掛牌；而去年營收48.3億、每股盈餘高達8.09元的八方雲集，現階段也有登錄興櫃計畫。

日前已提出上櫃申請的揚秦國際，旗下經營多個餐飲品牌，預計最快於年底掛牌。（翻攝自炸雞大獅臉書）

餐飲股市場越來越熱鬧多元，但長期持有者還是要看懂基本面，若對產業不熟悉，因受高價差吸引而參與申購，就要掌握快進快出原則，千萬別追高或捨不得賣。


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