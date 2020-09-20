剛登上觀光股王！藏壽司上櫃隔日重摔　證券老鳥：第一天就要賣

圖文／鏡週刊

9月17日正式掛牌上櫃的亞洲藏壽司，掛牌前以高價差吸引超過51萬人登記抽籤，抽抽樂中籤率僅0.3%；挾其高人氣及上櫃熱度，日前藏壽司甚至一度擠下瓦城，噴出325元高價，成為觀光股王。但掛牌後隔日（18日）股價卻打回原形，下跌13.24%，收在93.7元。

亞洲藏壽司掛牌上櫃首日，開盤價112元，盤中最高觸及120.5元，最後以108元作收，漲幅達96%。儘管股價開高走低，但中籤投資人若在掛牌首日賣出持股，一張仍賺超過5萬元；在目前大盤高檔震盪、操作難度漸增下，也算是台股小確幸。但第1天沒及時出脫的投資人，放到隔日，可能就少賺超過1萬元了。

1位資深證券從業人員表示，由於興櫃股票無漲跌幅限制，正式掛牌前，籌碼又多集中在大股東手中，因此公司通常不用太費力，股價就能飆翻。像藏壽司日前股價最高衝上325.5元，相較承銷價55元，價差逼近6倍，自然掀起抽籤熱，但要注意，若因貪圖高價差而參與抽籤，中籤後最好在掛牌首日就出脫，否則恐會從賺錢放到賠錢。

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資深證券業者指出，根據過去開放公開申購經驗，承銷價差越高，越容易吸引投資人登記抽籤；但由於掛牌上市、上櫃公司首5個交易日無漲跌幅限制，股價波動較大，最好超過20%以上價差，再考慮登記抽籤；若不想甘冒風險，價差50%以上再出手，就幾乎都能賺到錢。

但要注意，參與抽籤就是買樂透概念，除非對產業、甚至個股熟悉，才有機會賺到波段財，否則掛牌當日便以股票換鈔票，會是較安全的作法。

目前亞洲藏壽司在台共29家店鋪，公司不畏疫情干擾，計畫在今年底前突破30間店、3年內達到50家，並以進軍中國大陸，及東南亞市場作為長期目標。但因上半年疫情衝擊，每股虧損0.4元。隨著國內疫情和緩，營業狀況回溫，下半年公司獲利表現值得持續追蹤。



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