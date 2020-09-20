疑點重重！女員工淚訴「外套男」搶80萬　警1天半拆穿：自導自演

▲女員工謊稱公司遭搶，卻被警方揭穿是自導自演。（示意圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本北海道帶廣市一間公司18日發生歹徒脅持女員工，奪走事務所內80萬日幣現金（約新台幣22萬）的搶案，然而經過警方1天半的調查後，卻發現該案疑點重重，受害女員工被搶後不但沒有馬上報警，甚至說不出有關犯人的其他細節，女員工這才坦承，所謂的搶案都是自導自演，80萬其實是被自己私吞了。事實上，案發當時因傳出搶匪仍在逃亡的消息，一度造成附近居民驚恐，甚至要求小學生不可單獨放學等，怎知卻是一場鬧劇。

根據《北海道文化電視》報導，警方18日接獲通報表示，該公司上午7時左右被一名男性搶匪搶走了80萬日幣（約新台幣22萬）的現金，而事發當時事務所內只有一名42歲女員工，根本無力反抗。然而警方到場後卻發現，事發後受害女員工並沒有報案，而是等到另一名員工一個半小時後上班，得知公司被搶時，才趕緊幫她報警。

▲警方正在調查剩下的80萬日幣被女員工藏去何處。（圖／記者湯興漢攝）



警方調查後發現，現場用來存放現金的手提保險箱雖然被打開，但是事務所內並沒有打鬥或是女員工掙扎的痕跡。另外，當警方向女員工詢問嫌犯特徵時，對方只回答出「他穿著一件外套」，對於其他穿著或是嫌犯的長相則是一問三不知。

警方做完筆錄後，覺得該案疑點重重，似乎沒有這麼簡單，於是隔天又再度要求女員工到案說明，沒想到該名女員工眼看快被拆穿，便主動坦承，其實一切都是自導自演，根本就沒有被搶一事。目前警方正在針對80萬（約新台幣22萬）現金的動向以及女子的犯案動機進行調查。

受到該起通報影響，該公司附近居民人心惶惶，由於當時傳出「搶匪仍在逃」的消息，當天周遭的小學更是繃緊神經，集體放學，深怕學生會遭受不測，所幸僅是虛驚一場。

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