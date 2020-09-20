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美「阿嬤級」大法官金斯柏格癌逝　川普：2保守派女法官擇一接任

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▲▼包括芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）（左），以及亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa）（右）。（圖／聖母大學官網、美聯社）

▲芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）以及亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa）。（圖／聖母大學官網、美聯社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，可能會從兩名保守派女性之中，選擇一人接替昨天辭世的金斯柏格，出任聯邦最高法院大法官。川普說，他下週就會宣布人選。

川普今天在華府告訴記者：「我們很快就會有被提名人。」「最有可能會是女性。」

川普口中的女性，包括芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），以及亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa），如果川普果真提名她們其中一人，最高法院將更向右傾。

52歲的拉哥亞是古巴裔，曾任佛羅里達州最高法院法官，2019年獲川普任命為亞特蘭大第十一巡迴上訴法院法官。

巴瑞特則是保守派天主教徒，2017年獲川普提名為芝加哥第七巡迴法院法官之前，是印第安那州聖母大學法學院（Notre Dame Law School）法律學者。

如果是巴瑞特獲得提名，那聯邦最高法院將更為保守，因為她的保守派宗教觀念極為強烈，讓墮胎權利團體甚至認為，如果她的提名獲得聯邦參議院確認，她可能會推翻1973年確認墮胎合法的指標性「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）昨天因癌症辭世，結束長達27年的大法官生涯，這讓川普有機會把9位大法官組成的最高法院、變成6比3保守派更占多數的局面。

金斯柏格辭世後，最高法院現在僅剩兩名女大法官，包括凱根（Elena Kagan）和索托瑪約（Sonia Sotomayor），都是前總統歐巴馬提名。

川普提名的人選須經聯邦參議院通過，而川普所屬的共和黨在參院掌有53對47的多數優勢。

川普說他「非常短的時間內」就會提名，但並非所有共和黨參議員都贊成他這麼做，緬因州共和黨籍聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）今天就說，川普應該暫停提名。

自己也面對連任壓力的柯林斯在推特上說：「美國人民要不就是會讓這位總統連任，要不就是會選出一位新總統，最高法院的終身職應由11月3日當選的總統決定，對美國人民才公平。」

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