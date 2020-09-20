美又不禁TikTok了　更名TikTok Global由甲骨文、沃爾瑪接手

▲美國又不禁抖音了。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

美國原先預定在今（20）日封殺TikTok，不過美國總統川普在最後一刻聲稱已批准甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）與TikTok的交易協議；前二者未來將持有TikTok最多20%的股份，且TikTok未來將更名為TikTok Global，且大多數董事都將由美國人擔任。

事實上，在中美貿易戰發生後，有許多陸系企業在美都被川普「國家安全」為由下令封殺，而近日川普亟欲封殺的對象，就是TikTok與微信；只不過，TikTok App風靡全世界，連許多美國年輕人也熱愛這款App，使得這項封殺案一直受到多方的關注。

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而在先前川普揚言要封殺TikTok時，微軟（Microsoft）就第一時間出來表明想收購TikTok，好接手這塊短影音市場大餅，只不過當時並沒有成功。而後才傳出甲骨文與沃爾瑪將聯手一起收購TikTok股份。

對於甲骨文來說，收購TikTok並將TikTok原有的數據引入自家伺服器中，得以證明甲骨文的服務也是可以應用在這麼龐大會員數中運行，藉此可證甲骨文的伺服器服務一樣可與亞馬遜（Amazon）、微軟，以及Google母公司Alphabet相抗衡。

為什麼會這麼說？因為截自去年年底為止，甲骨文在雲端、儲存市場僅佔很小的市場份額，調研機構Gartner有時甚至沒有將甲骨文的數據列出，且在2018年時，Gartner還將甲骨文的應用定義在「利基市場」中。

至於在沃爾瑪方面，根據該公司所釋出的一項聲明中指出，透過這樣的合作關係，可以替沃爾瑪擴大服務範圍，並將廣告覆蓋於全渠道客戶，並藉此發展出第三方市場。