開戶都被拒絕！網吐「3原因」不是在刁難　他大推：開那個比較快

▲原PO有2名朋友都被拒絕開戶。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果無法提供銀行任何信用紀錄，就容易被拒於門外，申辦信用卡被拒絕其實很常見，但連開戶都被拒絕就有點令人意外了。一名網友日前表示，他有2個朋友先後去不同家銀行開戶時，被「聽就知道是編的理由」給拒絕了；因此他就不禁好奇，有沒有人開戶時也被刁難呢？

這名網友在PTT的WomenTalk上，以「開戶有被刁難的經驗嗎」為題發文，他先前與友人聊天時，得知對方去某銀行開戶竟被行員給拒絕了；而後他的另名朋友去另家銀行開戶時，也被「聽就知道是編的理由」給打槍。

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原PO在Google上找評論時，發現許多銀行的負評都來自於「拒絕開戶」，因此他就不禁好奇，有沒有其他網友開戶時也被刁難、或是直接被行員拒絕呢？

▲原PO好奇，其他網友是否有開戶遭到拒絕的經驗呢？。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「從來沒被拒絕過耶」、「去家裡附近的分行大多都可成功」、「居住地的銀行一定可以啊」、「沒被拒絕過，因為都是薪轉戶」、「沒被拒絕過欸，這不是算他們業績一部分嗎」、「被問過開這麼多幹嘛」、「484快下班時間去開戶」、「有被擋過，只是想存錢不給開戶，就換一家開」、「有的，現在很嚴格」、「現在有數位帳戶，開那個比較快」。

另外，也有網友點出開戶遭拒的原因，「要有地緣關係，還要有工作，不然都不給開」、「如果沒有工作又要開戶，除非有很合理的理由，不然能擋則擋」、「怕洗錢、怕人頭戶，銀行自己也會怕出事」、「要有地緣關係才能開」、「不是被刁難，是怕開人頭戶」。綜合網友的說法，開戶遭拒很可能基於以下3個原因，分別是地緣關係不強烈、沒有穩定工作以及擔心是人頭戶，未必是行員刻意要刁難民眾。