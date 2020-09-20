華碩、公視舉辦「感動久久」校園短片徵選　參賽件數突破5年新高

▲「感動久久」 15件角逐決賽的影片創作團隊齊聚一堂。（圖／華碩文教基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

由華碩文教基金會與公共電視主辦的「感動久久」校園短片徵選邁入第11屆，本屆報名總件數409件，創近五年新高，參賽作品內容多元，如全球共同面臨的新冠肺炎、同志平權、空汙、動物友善與親子相處等議題，徵件長度維持99秒至3分鐘。

華碩文教基金會表示，本屆評審包括有偶像劇教父之稱的金鐘導演瞿友寧、為各大國際品牌操刀的新生代廣告導演尹國賢、囊括國內外影展獎項的紀錄片導演黃惠偵、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》電影導演蘇文聖，及以公視戲劇《一把青》榮獲第51屆金鐘獎的新生代演員連俞涵。

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▲首獎《月嬌 Yuejiao》以國際級水平的動畫呈現與外婆的感情，左起為華碩文教基金會執行長魏杏娟、演員連俞涵、首獎得獎者張乃容、公共電視代總經理徐秋華、導演尹國賢、黃惠偵及蘇文聖。（圖／華碩文教基金會提供）

華碩文教基金會指出，「感動久久」校園短片徵選邁入第11屆，本屆改變以往設定主題的方式，將重點放在「感動」本身，邀請參賽者以更開放的視角及觀點，用影像為社會注入正向能量，讓感動久久持續。

導演瞿友寧表示，像「感動久久」創作篇幅這麼短的比賽，難度很高，創作者不易運用堆疊敘事累積情感，需要特別且深入的觀點，才能一舉打動人心；導演蘇文聖也肯定本屆入圍作品，不論在技術或敘事都有顯著突破，內容相當精彩。

▲「感動久久」 網路人氣獎《吳景傑》，影片紀錄患有小兒麻痺，只能坐在地上投球的棒球好手「吳景傑」，透過棒球找尋自我價值的歷程。（圖／華碩文教基金會提供）

導演黃惠偵則不忘勉勵參賽同學，不論最後結果如何，都不要放棄，能盡情揮灑創作已是難得，祝福得獎者，不忘初心，繼續將自己想說故事的心意，轉化為更多好作品與世界分享。

華碩文教基金會分享，第11屆「感動久久」校園短片徵選自今年3月起至6月底，報名團隊橫跨國中到研究所、113所學校共襄盛舉，最終從34件通過初審的作品選出15件角逐決賽，讓影像力發揮影響力，發掘屬於臺灣的真善美。

▲華碩特別獎《回歸基層：三峽國小排球隊和芳怡老師》以紀錄片形式闡述排球教練透過回到母校教學的過程。（圖／華碩文教基金會提供）

華碩文教基金會說明，今年除首獎獎金十萬元，還有為激勵所有參賽者發揮更多創意設立的「最佳創意獎」、希望發掘關注社會議題且具發酵空間的「最佳永續獎」，以及「華碩特別獎」、「優選獎」、「佳作獎」、「最佳指導獎」等項目。

華碩文教基金會強調，受新冠肺炎疫情影響，原定徵件期間安排前進校園舉辦的「感動久久 影像力校園巡迴座談」，改由邀請影視領域優秀導演，特別在「感動99」Facebook官方粉絲專頁分享拍攝小技巧、甘苦談，並邀請本屆評審拍攝快問快答短片與參賽同學零距離互動，藉此擴大影響力。