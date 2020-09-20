散裝航運迎傳統旺季　慧洋：第四季、2021年營運審慎樂觀

▲慧洋海運看好第四季及明年營慎樂觀。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

受惠第三季起散裝航運進入北美穀物運輸旺季，中國大陸因水患等因素影響境內鐵礦砂的產出，以及後續災後重建需求，帶動原物料需大量仰賴國外進口，慧洋海運自7月份起開始轉虧為盈，迎接獲利，看好第四季及明年營運審慎樂觀。

2020年全球景氣雖受到疫情嚴重衝擊，然隨著必要需求回補，以及各國防疫措施逐漸完善與明確落實下，運價指數從6月下旬開始止跌回升，帶動慧洋8月營業利益率由上半年平均6%回升至17%。

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慧洋主管表示，集團持續船隊汰舊換新，2020全年總計新增8艘最新節能新船，其中年初兩艘備有脫硫器設備，未來將依市況適時淘汰10年以上老舊船舶，維持船隊運力在最佳狀態；至於全年船隊租金換約情況則仍因疫情影響，以及去年基期較高，預期降幅為4.59%。

慧洋表示，月底將交付由今治造船廠製造之輕便型（Handy / 37,800 DWT，船名：Bunun Noble）船舶一艘，11月份新增由常石造船廠製造之超級極限型（Supramax / 37,800 DWT，船名：Amis Victory）船舶一艘。

依據統計，慧洋旗下總計135艘船舶，包含Cape 3艘、Panamax 28艘、Supramax 26艘、Handy與Small Handy各40、32艘，其他6艘，穩居龍頭地位，平均船齡約7年。

展望後市，慧洋表示，從運輸需求看到全球經濟景氣已逐漸脫離谷底，而未來港務運作將與防疫措施共存，短期雖會造成作業流程緩慢，影響海上實際運力及供需市場，然全球貿易運輸需求不變，慧洋將持續優化集團體質，待疫情完全過去後，有實質動能重回成長走勢。