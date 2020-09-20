前海軍高官：美大選是共軍侵台最佳時機　2千億新武器成抗共關鍵

▲中國解放軍SU-30MKK戰機。（圖／翻攝自百度百科）。

記者葉睿涵／綜合報導

中國大陸近來頻繁擾台，過去兩日更派出總共37架戰機侵犯台灣領空，台海發生衝突的隱憂也隨之浮出檯面。美國前海軍副部長克羅普希（Seth Cropsey）分析，解放軍的武力比台灣高出不少，但台灣也有著地理優勢與強大的後勤力量，因此共軍要侵台也並非易事。由於美國大選正烈，中國大陸若在11月3日這週對台發動攻擊，將是最好的時機。

據《國會山莊報》（The Hill）報導，克羅普希指出，過去一年來，共機頻頻逾越台海中線挑釁，自今年4月起就多次入侵台灣領空，最高紀錄曾在一個月內侵台8次、一周內6次。解放軍甚至還派出戰機經過宮古海峽，並進行大規模的軍事演練。克羅希普認為，這絕不是簡單的政治訊號，而是為了侵略台灣做準備，中國的每一次擾台行為都是在測試台灣和美國的反應，同時也是在檢驗中國軍隊的作戰能力。

在18、19日兩天，中國空軍就分別侵犯台灣領空18、19次，甚至還派出了SU-30戰機。SU-30是中國最具戰鬥力的戰機之一，實力可與美國的F-15相媲美，還能夠在空戰中擊敗臺灣最先進的F-16。以雙方軍力來看，臺灣在數量上處於劣勢。

▲台灣的F-16戰機實力不敵中國SU-30MKK。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，中國部署了約600架戰鬥機、32艘攻擊型潛艇、60艘水面戰鬥艦與10個水陸兩棲旅和5個空中突擊旅，其短程導彈絕大多數也都集中在台灣海峽周圍，為戰時轟炸做好了準備。而台灣只有400多架戰機，兩艘攻擊型潛艇與26艘中型或大型水面戰鬥艦，在戰力上有明顯差異。

然而，如果中國大陸對台灣進行進攻的話，它們也不會很快取得勝利。台灣的武裝力量來自於強大的後備力量與地域優勢，若台灣沒有發生叛變的話，中國很難一舉就將台灣輕易拿下。此外，若中國大陸武力侵台，一定會受到美國和日本、澳洲、菲律賓、韓國、越南、印度等國的譴責與孤立，這將有損其國際局勢以及經濟效益。

▲中國擁有比台灣多出一倍的潛艇，圖為中國「長征號」的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

克羅普希表示，如果中國大陸真的想要武統台灣，那他只能採取「速戰速決」的方式，並依靠遠端導彈和逐步分層防禦，來隔離中國海岸線附近的地區，以此提高美國的幹預成本。不過，隨著美國總統大選逐漸步入尾聲，政黨間的對立也越演越烈。若中國大陸選擇在美國大選期間入侵我國，美國將來不及做出反應，這也將為中國製造一個絕佳的侵台機會。因此，克羅普希分析，對中國當局而言，11月3日這一周可能是最好的攻擊時機。

克羅普希透露，美國有能力減少臺灣海峽發生危機的機會，並似乎已採取行動。據當地媒體16日報導，美國將向我國出售價值約70億美元（約台幣2000億元）的巡航導彈、水雷和MQ-9死神（Reaper）無人機等武器。這些武器將有助於我國抵抗中國大陸的封鎖或入侵。

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