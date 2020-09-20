砸50億美元讓川普點頭！TikTok不必賣斷　下載禁令延至27日

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

熱門短影音平台抖音TikTok封殺令生效前夕出現新轉機，川普19日親口證實同意TikTok在美營運，將成立新公司「TikTok全球」（TikTok Global），並捐贈50億美元教育基金。同日，美國商務部也宣布，由於事態發展正面，美國境內TikTok下載禁令生效日現已延至27日深夜。

彭博報導，川普19日表態支持TikTok母公司字節跳動和美企甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）的交易案，依據協議，未來成立的新公司「TikTok全球」將捐出50億美元教育基金，美國政府也將從該筆交易案獲得一筆資金。他說，這是他一直以來要求他們要做的貢獻，「我已為這樁交易案給予祝福，原則上同意這筆交易。」

另據美國商務部19日的聲明，在川普的指示之下，TikTok下載禁令生效日，已由原定的20日延至27日深夜11時59分。知情人士透露，此舉是為了讓交易案有充分時間能夠進行。

▲美國境內TikTok下載禁令生效日現已延至27日深夜。（圖／路透）

消息人士透露，甲骨文及沃爾瑪將控制TikTok全球20%的股份，料字節跳動股東紅杉資本和大西洋大眾公司也將持有新公司的股權，將於一年後進行首次公開募股。據悉，公司總部可能設在德州，在美雇用至少2.5萬人，且TikTok給了美國政府更多甜頭，喊出將額外增加1.5萬個工作機會，但並未給出確切時間表。

TikTok現已證實進入準備簽署協議階段，要與沃爾瑪成為商業夥伴，並讓甲骨文託管在美國境內的所有數據，擁有全面審查TikTok原始碼及更新的權限，以確保字節跳動沒有後門來收集數據或監控美國用戶，「很高興TikTok、甲骨文、沃爾瑪的提議將化解美國政府的安全顧慮，並解決未來公司在美國營運的相關問題。」

►快訊／封殺前夕變調！川普讓TikTok繼續在美營運 與甲骨文沃爾瑪合作