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台幣強升營建、資產股受惠　專家點名10檔投資亮點

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仲英財富管理投資長陳唯泰表示，新台幣強升，讓擁有大批土地、廠房的資產股，身價水漲船高。

圖、文／鏡週刊

今年來熱錢不斷回流，導致新台幣強升，法人普遍認為，新台幣短期內還看不到轉弱的理由，那麼對於股市來說，有哪些族群最有機會受惠？專家直言，有大批土地、廠房，能靠土地增值而受益的資產股，以及因為熱錢湧入房市而受惠的營建股，將是第4季的投資亮點。

仲英財富管理投資長陳唯泰表示，新台幣維持強勢格局，原則上只要是以台幣計價的商品，都是受惠族群，但台灣屬於外銷導向國家，因此純粹內需的產業相對少，「然而，有個族群屬於百分百內需產業，即是擁有大批土地、廠房，能靠土地增值而受益的『資產股』。」

那麼，該如何挑出具漲相的資產股？陳唯泰表示，最簡單的方法就是找出哪些公司是「田僑仔」，觀察的重點是淨值高低，並非每股純益（EPS）。原因是土地認列損益的時間點比較特別，有時公司會因土地重估增值、建案完工等收益陸續入帳，使獲利在短期內出現爆發性成長，因此如果只專注每股純益，很容易買在高點，「建議鎖定股價淨值比小於1.2倍的公司，未來落後補漲的空間才會大，其次，就是有法人陸續在買的個股。」

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另一方面，證券分析師丁彥鈞指出，台幣會升值的根本原因，就是外資熱錢一直追逐台幣，而根據法規，滿手台幣的外資，必須在一定期間內於境內做投資。「但目前台股已走到相對高檔，第4季外資將錢投入房市的意願更高，加上台商回流購屋、低利環境、剛性買盤出籠等種種因素，營建族群受惠程度大。」

在營建股的挑選上，丁彥鈞強調，台幣強僅是讓業績好的營建股更具成長爆發力，但要抓出飆股的關鍵因素，仍在該公司的業績。「買營建股，投資人務必掌握2個關鍵指標：公司合約負債及股價淨值比。」

「合約負債的金額越高，代表預售屋賣得越好。」丁彥鈞解釋，在財報上，合約負債雖然掛「負債」，但事實上它是由預收工程款及預收備料款2大科目所組成，因此未來建案完工，最終該筆負債將反應在營收與獲利的數字上。此外，營建股有一次認列收益的特性，因此選股也同樣不看EPS，仍以股價淨值比為主，建議越低越好。


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