5檔股票法人默默吃貨　一個月買超裕隆近4萬張登排行榜

圖、文／鏡週刊

全球大開熱錢派對，股市殖利率佳、防疫表現世界第一的台灣，持續吸引熱錢湧入，也使得台幣短期內仍看不到轉弱的理由。對於股市來說，有哪些族群最有機會受惠？專家直言，投資人現在不妨多留意資產股，尤其是法人大力布局的個股。

仲英財富管理投資長陳唯泰表示，想挑出具漲相的資產股，最簡單的方法就是找出哪些公司是「田僑仔」，觀察的重點是淨值高低，並非每股純益（EPS）。

原因是土地認列損益的時間點比較特別，有時公司會因土地重估增值、建案完工等收益陸續入帳，使獲利在短期內出現爆發性成長，因此如果只專注每股純益，很容易買在高點，「建議鎖定股價淨值比小於1.2倍的公司，未來落後補漲的空間才會大，其次，就是有法人陸續在買的個股。」

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綜合以上2個條件，專家點出有潛力的「田僑仔股」，包括裕隆、厚生、南紡、東元、農林等。「市面上其他老牌資產股，像是台肥、新紡、味王、士電等，雖然也擁有大片精華土地，但股價淨值比已經偏高。」陳唯泰說明。

事實上，近期討論度很高、土地資產雄厚的裕隆，因為新店裕隆城開發案，加上嚴陳莉蓮董事長的改革，使得市場對裕隆的展望產生期待。據了解，裕隆城開發案的商業區樓地板面積達4.3萬坪，預計明年第3季交付商場客戶施工，後年商場就能開幕；而住宅區樓地板面積達4萬坪，已陸續公開銷售，預計在2023年第2季能取得使用執照；此外，裕隆的帳上土地除了裕隆城外，還有三義廠、竹北廠、中壢廠和彰化廠。

觀察裕隆近期的交易狀況，不難發現近一個月外資積極買進，買超近4萬張，還一舉躍上買超排行前10名。「這與過去法人對裕隆興趣缺缺的態度截然不同。」陳唯泰說。



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