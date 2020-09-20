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狠甩全國平均薪資！實習生月領最高65K　這家企業好霸氣

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▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲雅虎實習生最高月薪有65K。（圖／unsplash）

記者余弦妙／台北報導

根據主計總處7月最新統計7月全體受僱員工平均薪資來到4萬2481元，不過根據比薪水調查結果顯示，台灣竟有一間企業的實習生月薪遠超過全國平均薪資，來到65K，這家企業就是香港商雅虎資訊股份有限公司。

比薪水表示，實習季隨著大專院校開學，也如火如荼的登場，近年來許多企業透過「實習」提前網羅人才，一方面還能換得良好的企業形象；對大學生來說，實習是一個應用專業的機會，且許多公司還會有留任的制度，等於在畢業前就超前獲得工作門票。

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只不過實習期間大多數企業都不會提供薪資，大多是以提供學習機會當作吸引學生的條件，對此，比薪水於2020年9月進行「實習生」薪資數據分析，從十萬多筆薪資回報資料中發現，台灣還是有部分企業願意提供薪資給「實習生」，且其中不乏有待遇優渥的薪資， 以下就是比薪水整理出全台前5間實習薪資優渥的企業提供大家參考。

1、香港商雅虎資訊股份有限公司，實習生最高薪資為 6萬5000 元。

2、財團法人工業技術研究院(itri)，實習生最高薪資為 3萬8000 元。

3、財團法人資訊工業策進會，實習生最高薪資為 3萬5000 元。

4、樂購蝦皮股份有限公司，實習生最高薪資為 3萬4999 元。

5、Deloitte 勤業眾信聯合會計師事務所，實習生最高薪資為 3萬元。

對於雅虎為何薪資可以這麼高？比薪水深入分析，從116筆過來人真實回報整理出，雅虎實習生平均月薪為3萬9963元，實習生最高月薪為6萬5000元，最低月薪為2萬3000元，月薪中位數為3萬6000元；而雅虎資訊員工的平均月薪為5萬1369元，最高月薪為13萬4000元，月薪中位數為5萬元。

從數據觀察到，可在實習階段就獲得高薪的多是工程師、設計師等等，面試趣創辦人陳致宏曾針對新鮮人求職給出建議：「職務很重要，加入公司的『生產單位』，較容易獲得高薪。」

最後，比薪水也說，「瞭解產業、公司的薪水落點真的很重要，透過掌握資訊、比較與分析，才能夠為自己爭取到更好的待遇、才知道機會在哪裏，保障好自身的薪資權益。」
 

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