星展銀迎戰純網銀「老神在在」　竟是起因2014年併購案失利

◎採訪：紀佳妘

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／紀佳妘

純網銀今年即將上路，面對新挑戰來勢洶洶，傳統銀行繃緊神經，反觀星展銀行（台灣）總經理林鑫川老神在在，原因是以往一樁大型金融機構併購案失利，加速了集團數位轉型，「這次疫情也讓我們對於之前選擇的方向充滿了信心」。

「塞翁失馬焉知非福」林鑫川透露，2014年是一個轉捩點，由於當時收購一家大型銀行失利，因此開始思考「People need banking,but we don't need banks」，也就是民眾需要銀行服務，但不一定需要銀行。

此事，成為星展銀行轉型的契機，決定在印度開發純網銀，歷經1年籌備期，正式上線後1年，一共有150萬多人開戶，背後僅是60人的團隊經營，也是從這次經驗發展出「數位化藍圖」。

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▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

林鑫川表示，數位化藍圖有「三捨五得」，第一捨為「digital to the core」，將科技做到核心數位化，透過API（應用程式介面）串聯，但他也觀察到部分銀行推出App，可線上申辦信用卡、小額貸款等，乍看下是數位化的流程，但背後卻要人工輸入，因此他認為應該要做到「STP（straight through process）」，也就是不用透過人工方式，做到真正的數位化，同時也避免業務、科技部門之間出現隔閡，特別改制成「Business is IT, IT is Business」同一部門，讓最後專案成果是一致的，他笑說「才不會要結婚了，才發現新娘不是她」。

第二捨是「embed ourselves in the customer journey」，林鑫川說明，金融科技只是一個手段，但更重要的是了解客戶的痛點，包括功能性（functional）、情感性（emotional）、社會性（social）。

第三捨為「culture」，大多時候不是科技問題，也不是客戶問題，而是公司組織文化思考的層面，傳統金融人的思維難突破框架，因此他希望全行總動員，激發員工無限的想像力，事實上這才是最關鍵的所在。

超前部署數位化 力挺中小企業送佛上西天

「台灣是個科技島」林鑫川表示，台灣科技強項在於硬體，軟體方面仍有發展空間，回頭看銀行業，多數銀行主力放在消金，如網銀各式功能，透過創意十足的話題來吸引民眾目光，反而企金鮮少著墨，但他也坦言，企金確實比較複雜，牽涉到融資、投資、避險、結算、外匯交易共5面向，每個層面都相當繁瑣，相比個人金融需求是較為簡單。

林鑫川談到數位化對經濟效益，他認為，企金是更加重要的，特別是中小企業，如何在資源有限的情況下，協助他們在金融方面的需求，身為一家銀行有責任協助中小企業做到「金融繁瑣少，生意做更好」。

▲林鑫川認為，中小企業資源有限，如何從中協助金融方面的需求更顯重要。（圖／記者湯興漢攝）

為因應數位化浪潮，星展近年來投入4,500萬美元來提升系統，其中一個是Rapid企業帳戶即時管理服務，讓客戶只要在自身企業端系統提出申請服務，包括應收帳款融資、應付帳款融資等，不用透過網銀進行交易，打造一條龍的金融服務，林鑫川笑說「這套系統剛好是我本人來台灣前負責的業務，弄好後就帶來台灣」，讓台灣客戶也能使用。

另外，他也觀察到台灣公司應收帳款常碰到資料填寫漏東漏西，造成後續耗費人力與時間在對帳，因此也推出Encore應收帳款整合式報表服務，將多重收款管道的入帳款項、付款通知等款項資訊，透過數位化的方式來解決問題、減輕工作量。

整體來看，林鑫川認為「這次疫情也讓我們對於之前選擇的方向充滿了信心」，從前幾年前開始超前部署往數位化方向邁進。