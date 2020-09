星展銀迎戰純網銀「老神在在」　竟是起因2014年併購案失利

◎採訪:紀佳妘

純網銀今年即將上路,面對新挑戰來勢洶洶,傳統銀行繃緊神經,反觀星展銀行(台灣)總經理林鑫川老神在在,原因是以往一樁大型金融機構併購案失利,加速了集團數位轉型,「這次疫情也讓我們對於之前選擇的方向充滿了信心」。

「塞翁失馬焉知非福」林鑫川透露,2014年是一個轉捩點,由於當時收購一家大型銀行失利,因此開始思考「People need banking,but we don't need banks」,也就是民眾需要銀行服務,但不一定需要銀行。

此事,成為星展銀行轉型的契機,決定在印度開發純網銀,歷經1年籌備期,正式上線後1年,一共有150萬多人開戶,背後僅是60人的團隊經營,也是從這次經驗發展出「數位化藍圖」。

林鑫川表示,數位化藍圖有「三捨五得」,第一捨為「digital to the core」,將科技做到核心數位化,透過API(應用程式介面)串聯,但他也觀察到部分銀行推出App,可線上申辦信用卡、小額貸款等,乍看下是數位化的流程,但背後卻要人工輸入,因此他認為應該要做到「STP(straight through process)」,也就是不用透過人工方式,做到真正的數位化,同時也避免業務、科技部門之間出現隔閡,特別改制成「Business is IT, IT is Business」同一部門,讓最後專案成果是一致的,他笑說「才不會要結婚了,才發現新娘不是她」。

第二捨是「embed ourselves in the customer journey」,林鑫川說明,金融科技只是一個手段,但更重要的是了解客戶的痛點,包括功能性(functional)、情感性(emotional)、社會性(social)。

第三捨為「culture」,大多時候不是科技問題,也不是客戶問題,而是公司組織文化思考的層面,傳統金融人的思維難突破框架,因此他希望全行總動員,激發員工無限的想像力,事實上這才是最關鍵的所在。

超前部署數位化 力挺中小企業送佛上西天

「台灣是個科技島」林鑫川表示,台灣科技強項在於硬體,軟體方面仍有發展空間,回頭看銀行業,多數銀行主力放在消金,如網銀各式功能,透過創意十足的話題來吸引民眾目光,反而企金鮮少著墨,但他也坦言,企金確實比較複雜,牽涉到融資、投資、避險、結算、外匯交易共5面向,每個層面都相當繁瑣,相比個人金融需求是較為簡單。

林鑫川談到數位化對經濟效益,他認為,企金是更加重要的,特別是中小企業,如何在資源有限的情況下,協助他們在金融方面的需求,身為一家銀行有責任協助中小企業做到「金融繁瑣少,生意做更好」。

為因應數位化浪潮,星展近年來投入4,500萬美元來提升系統,其中一個是Rapid企業帳戶即時管理服務,讓客戶只要在自身企業端系統提出申請服務,包括應收帳款融資、應付帳款融資等,不用透過網銀進行交易,打造一條龍的金融服務,林鑫川笑說「這套系統剛好是我本人來台灣前負責的業務,弄好後就帶來台灣」,讓台灣客戶也能使用。

另外,他也觀察到台灣公司應收帳款常碰到資料填寫漏東漏西,造成後續耗費人力與時間在對帳,因此也推出Encore應收帳款整合式報表服務,將多重收款管道的入帳款項、付款通知等款項資訊,透過數位化的方式來解決問題、減輕工作量。

整體來看,林鑫川認為「這次疫情也讓我們對於之前選擇的方向充滿了信心」,從前幾年前開始超前部署往數位化方向邁進。