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6年來最大示威！泰國2萬名學子雨中抗議...要求軍政府下台

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▲▼泰國19日迎來4年來的最大學運。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威者在19日晚間以點燈方式表達訴求。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國自7月開始，陸續出現學生抗議集會，要求帕拉育政府（Prayut Chan-ocha）下台，並制定新的憲法與舉辦選舉，而這波浪潮在19日達到高峰，有近2萬名學生從泰國國立法政大學 (Thammasat University （Tha Phra Chan Campus）遊行到皇家田廣場（Sanam Luang），這也是自帕拉育政府2014年執政以來最大規模的示威遊行。

由於當地近日氣候不佳，現場下著小雨，學生團體部分撐起雨傘、穿雨衣防雨，並不忘戴口罩做好防疫措施，高喊著「政府下台、人民萬歲」，以表對於政府的不滿之餘，也希望以提出的10點聲明，真正地改革王室。根據《路透》報導，學生領袖表示，「我們並不是要廢除王室，而是要把王室放到正確的位置，希望當權者可以正視到人民的重要性。」

▲▼泰國19日迎來4年來的最大學運。（圖／達志影像／美聯社）

▲近日當地陰雨綿綿。（圖／達志影像／美聯社）

帕拉育政府對此僅表示，人們可以抗議，但他們應該在法律範圍內和平進行，此行已經影響到新冠肺炎疫情，恐帶來第二波疫情，呼籲學生先以經濟大局為重。

由於泰國設有冒犯君主相關罪名，以往民眾鮮少公開批評王室，但截至當地時間19日晚間8點為止，主辦方宣稱，隨著其他民眾加入，已有約５萬人湧入活動現場，預計夜宿皇家田廣場，並在20日一早向理帕拉育提交陳情書。部分示威者更要求廢除冒犯君主罪、限制國王在憲法中的權力以及減少國王對於王室財產和軍方的控制權。

據悉，帕拉育原為泰國陸軍總司令，在2014年5月20日，泰國軍方宣布實施戒嚴法，宣稱是為了和平而交由帕拉育掌權，這也是泰國自1932年以來，軍方第12次發動政變。

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